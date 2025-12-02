Uğur Aydın, Prometeon Türkiye, Rusya, CIS Ticaret Direktörü Oldu

Prometeon Türkiye, Rusya, CIS Ticaret Direktörü görevine Uğur Aydın atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prometeon Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Şirkette halihazırda Prometeon Türkiye, Rusya, CIS Satış Direktörü olarak görev yapan Uğur Aydın, Prometeon Türkiye, Rusya, CIS Ticaret Direktörü olarak terfi aldı.

Uğur Aydın, yeni görevinde, şirketin stratejik pazarlardaki konumunu daha da güçlendirme hedefiyle çalışacak.

Dicle Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu Aydın, kariyerinin büyük bir bölümünde otomotiv ve lastik sektörlerinde uluslararası firmalarda önemli görevler yürüttü. O dönemki adıyla Türk Pirelli Lastikleri AŞ'de 2016'da Adana Bölge Satış Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, 2021'de Prometeon'da Türkiye Satış Müdürlüğü görevini üstlendi. Şirketin Türkiye'deki pazar büyümesine ve satış performansına önemli katkılarda bulunan Aydın, 2023'te Prometeon Türkiye, Rusya ve CIS Satış Direktörü olarak atanmıştı.