UEDAŞ, Yıl Sonuna Kadar 3,7 Milyar Liralık Yatırım Hedefliyor

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), enerji nakil hatları, kırsal şebeke yenilemesi, aydınlatma ve genişleme çalışmaları için yıl sonuna kadar 3,7 milyar liralık yatırım yapmayı hedefliyor.

UEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren şirket, yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Enerji nakil hatları, kırsal şebeke yenilemesi, aydınlatma ve genişleme çalışmaları için yıl sonuna kadar 3,7 milyar liralık yatırım sağlamayı amaçlayan UEDAŞ, 876 milyon liralık bütçesini de bakım onarım çalışmaları için planladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Güney Marmara'nın sürekli büyüdüğünü ve geliştiğini bildirdi.

Şehir nüfusu büyüdükçe yeni yerleşim bölgelerinin de şekillenmeye başladığını belirten Danacı, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda dağ ilçeleri, yoğun kırsal alanlarıyla orman vasfı olan bir bölge. Coğrafi zorluklar dağlık bölgelerde çok daha yoğun. Uludağ, Balıkesir ilçeleri, Çanakkale, Kaz Dağı ve Edremit tarafını düşündüğünüzde kırsal arazilerden geçen hatlarımız var. Öte taraftan kuşların göç bölgesi. Coğrafi çeşitliliğimiz çalışma şeklimize fonksiyon kazandırıyor. Doğru yere doğru yatırım anlayışıyla kesintisiz enerji hizmetimizi sürdürüyoruz."

Danacı, enerji sektöründe dijitalleşmenin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Saha çalışmalarında önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliği. İSG'de proaktif yaklaşım çerçevesinde geliştirilen Saha Kontrol Merkezi (SAKOME) ile de ekiplerin çalışma öncesi ve sonrası aldığı görüntülü teyitlerdeki kontrollerle çalışma ortamı güvenli hale getirildi." değerlendirmesinde bulundu.