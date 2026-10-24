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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Arsuz'da narenciye üretiminin verimli olduğunu söyledi

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TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Hatay'ın Arsuz ilçesinde narenciye bahçelerini gezdi. Bayraktar, Hatay'ın narenciyede Adana ve Mersin'den sonra 3. sırada olduğunu, bu yıl üretimin verimli geçtiğini ancak pazarlamada yeni pazarlar ve destek gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hatay'ın Arsuz ilçesinde narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Gözcüler Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerini gezdi, oda başkanlarından ve üreticilerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, ülkede narenciye üretiminde Hatay'ın Adana ve Mersin'den sonra 3'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Geçen yıl aşırı sıcaklar ve don nedeniyle narenciye üretiminin olumsuz etkilendiğini hatırlatan Bayraktar, bu yıl ise üretimin verimli olduğunu ifade etti.

Bayraktar, üretimin artmasıyla pazarlamada sıkıntılar yaşanabildiğini belirterek, yeni pazarlar bulunması ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Tarımın stratejik ve önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Tarım sektörü bir milli güvenlik meselesidir. Herkesin bunu anlaması lazım. Her şeyi erteleyebilirsiniz ama gıdayı erteleme şansınız yok. Gıdayı ertelerseniz hayatı kaybedersiniz. Pandemi sürecinde de bunu gördük. Bir kilo buğday bulamayan ülkeleri gördük. Bölgemizdeki savaşta da bunu gördük. Bu savaş da tarımsal ürünlerin pazarlanmasını, lojistiğini engelledi. Bugün de narenciyede yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı da Karadeniz'de yaşanan savaşla ilgili, mal gönderemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye belli ürünlerde, stratejik ürünlerde daima belli bir stok bulundurmak zorunda çünkü dünyada üzülerek söylüyorum, aklı başında olmayan devlet adamları var. Aklı başında olmayan bu devlet adamları bölgeyi bir savaşa sürükledi ve bu savaşın nereye evrileceği, nereye gideceği belli değil. Onun için Türkiye bu manada tedbirini almalı ve tarım sektöründe muhakkak surette pozitif ayrımcılık yapmalı, çiftçimizin sahada kalmasını sağlamalıyız."

Konuşmaların ardından Bayraktar, üreticilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
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