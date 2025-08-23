TZOB Başkanı Bayraktar'dan Kuraklık Uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin kuralıklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Türkiye'nin birçok ilinde bugün kuraklık yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bir dizi ziyaretler için Zonguldak'a geldi.

Zonguldak Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şerafettin Albayrak ve Oda üyeleri tarafından karşılanan Genel Başkan Bayraktar, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bir çok ilinde kuraklık yaşandığını ifade eden Genel Başkan Bayraktar, "Biliyorsunuz bu sene doğal afetler senesi diyebiliriz. 2025 yılının mart ayında ve nisan ayında yaşadığımız dolu felaketleri tarım sektörüne çok ciddi manada zarar verdi. Dallar ve ağaçların gövdeleri kurudu. Hatta bazı ağaçlar da bu nedenle önümüzdeki yıllarda meyve tutumu da olmayacak gibi görünüyor. Ben hep bu seyahatlerimde şunu ifade ettim. Dedim ki bizi daha büyük bir felaket bekliyor. Bunun adı kuraklık. İşte fazla geçmedi. Arkasından kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin birçok ilinde bugün kuraklık yaşıyoruz. Meyvelerimiz, sebzelerimiz Karadeniz Bölgesi'nde fındık bahçelerimiz ciddi manada bu kuraklıktan etkilenmiş görünüyor. Yani üretim fevkalade zorlaştı. Üretimin sürdürülebilirliği fevkalade zorlaştı. Özellikle bölgeleri gezdikten sonra Cumhurbaşkanımız da iki defa bir araya geldik. Bu soruları anlatma imkanı buldum. Maliye Bakanlığımızla, Çalışma Bakanımıza ve Tarım Bakanımıza yine bu sorunlarımızı anlatma imkanı bulduk. Şimdi burada tabi önemli olan şu, belli ki önümüzdeki yıllarda bu kuraklık şiddeti artarak devam edecek. Bununla alakalı önlemleri şimdiden almamız gerekiyor. Özellikle sulama yatırımlarını bu süreçte bitirmemiz lazım. Kuraklıkla mücadele ederken tarım kesiminde özellikle tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Nedir bunlar? Fona yatırımlarını bitireceğiz. Yani çiftçimizi cazibe suyla kavuşturmamız gerekiyor bu süreçte. Sulama randımanımız bugün için yüzde 52 mertebesinde. Yani kaynağından tarlaya varıncaya kadar suyun yarısını kaybediyoruz. Dolayısıyla sistemi kapalı hale getirmek ve o kanalları rehabilite etmek bu süreçte bütün çiftçilerimizi muhakkak surette basınçlı sulama sistemlerine geçirmemiz gerekiyor. Artık tarım sektöründe vahşi sulamaya son vermek gerekiyor. Basınçlı sulama sistemlerinin de mecbur kılmak lazım. Artık buna da mecburuz. Yani çiftçilerimizin başka bir seçeneği kalmadı. Muhakkak suretle bütün çiftçilerimizin basışlı, sulama sistemlerine geçerek suyu tasarruflu kullanması gerekiyor" dedi.

Çiftçinin bahçede kalabilmesi için onun arkasında durmak zorunda olduklarını da kaydeden Bayraktar, " Doğal afetlerden fevkalade etkilenmiş olan çiftçimizin önümüzdeki yıl bahçelerde ve tarlalarda giriş sağlanması, bakım yapmasının sağlanması, üretimine devam etmesinin sağlanması açısından gerekli desteklerin verilmesini istiyoruz. Bunu Ankara'da da talep ettik. Özellikle nakit yardımı hem dondan zarar gören hem doludan kuraklıktan zarar gören çiftçimize nakit yardımı talebimiz var. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Ama ayrıca çiftçilerimizin bankalara olan borçlarını ödeyebilme kabiliyeti kalmadı. Dolayısıyla çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatifleriyle olan borçlarının da yapılandırmasını talep ediyoruz. Bunları sağlarsak çiftçimizin üretimde kalmasını sağlarız. Çünkü çok ciddi bu sektör göç veriyor" diye konuştu. - ZONGULDAK