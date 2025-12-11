Tuzla Kariyer Fuarı İş Arayanları ve İşverenleri Buluşturuyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi ile Tuzla Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Tuzla Kariyer Fuarı başladı. Tuzla Sahil Tören Alanı'ndaki fuarda özel sektörden 26 firma, 400'e yakın iş gücü talebiyle yer alıyor. Fuar, yüzlerce iş arayanı doğrudan işverenlerle buluşturmayı hedefliyor.

Mayıs ayından bu yana İstanbul'un birçok ilçesinde düzenlenen kariyer fuarlarıyla 8 bin 600'den fazla iş arayana ulaşan Bölgesel İstihdam Ofisi, bu kez Tuzla'da iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. Perakende, lojistik, üretim, teknoloji, güvenlik ve sağlık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 26 firma, 60'ın üzerinde pozisyon için 400'e yakın iş gücü talebini fuarda duyurdu. Tüm adayların ücretsiz olarak katılabildiği etkinlik, gün boyu devam edecek.

'İŞÇİ VE PERSONEL ARAYAN KURUMLARLA İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZI BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl yaptığı konuşmada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Tuzla Belediyesi olarak, Tuzla Kariyer Merkezimiz ile İŞKUR entegrasyonunda bugün Tuzla'da gün sonunda bine yakın bir katılım olacağını öngörüyoruz. Bu sayıya da neredeyse ulaştık. Gerçekten işçi ve personel arayan kurumlarla iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getirdiğimiz çok önemli bir etkinlik alanındayız. Burada tüm şirketler ilanlarını açık bir şekilde sergiliyor. Vatandaşlarımız geliyor, başvurularını yapıyor. Süreç çok sistematik ilerliyor. Burada iş bulamayan bir vatandaşımıza ertesi gün geniş portföyümüzden başka bir iş imkanı sunabileceğimiz bir yapıyı da oluşturduk. Dolayısıyla bu fuar merkezi bizim için çok önemli bir noktaya dönüştü. Ülkemizde istihdam konusunda ciddi bir sorun yaşıyoruz. Aslında hem iş gücümüz var hem iş arayan vatandaşımız hem de istihdam edilecek alanlar mevcut. Ancak bu noktaları birleştirmek çok değerli. Bugün burada tam da bunu yapıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ VATANDAŞI AYNI GÜN İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA FİRMAYLA BULUŞTURMAK'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuzla Bölgesel İstihdam Ofisi Birim Sorumlusu Burçin Başar ise "Bugün burada hem istihdam ofislerimiz hem de Tuzla Belediyesi kariyer merkezimizle kariyer fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Kariyer fuarımızla ilgili duyurularımızı SMS yoluyla, üniversitelerimizle, STK'larımızla, muhtarlıklarımızla ve Tuzla Belediyesi iş birliğiyle yapabildik. Bizler İstanbul'da 34 sabit ofis, 2 tane mobil ofisle hizmet vermekteyiz. Tuzla Kariyer Fuarımız yılın son fuarı olsa da vatandaşlarımıza yeni yılda umut olacağız. Şu an fuar alanında 26 özel sektör firmamız var. Bunların başlıca sağlık, teknoloji, otomotiv, hizmet, gıda gibi çok farklı sektörlerde hem beyaz hem mavi yaka pozisyonlarımız mevcut. Amacımız vatandaşı aynı gün içerisinde birden fazla firmayla buluşturmak ve hızlıca istihdamını sağlamak" diye konuştu.

İş aramak için fuara katılan işletme mezunu Enes çadırcı (27), "Buraya geldik. Gerçekten gayet güzel bir yer. Birçok yere iş başvurusu yaptık. Sanırım bir on beş tane firma ile görüştüm. Geri dönmelerini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adem Keleş (26) ise "İş başvurusu için fuar alanına geldik. Belediyenin böyle bir ortak çalışma yapması güzel bir şey. Ben de tecrübem doğrultusunda bildiğim firmalara başvurdum. Olumlu geçerse çok iyi olur. 300 kişi başvuruyorsa en az 100 kişiyi işe alırlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.