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Tut ve Gölbaşı'nda besi yemi dağıtıldı

Tut ve Gölbaşı'nda besi yemi dağıtıldı

Ekonomi Haberleri

Deprem ve selden etkilenen Adıyaman'ın Tut ve Gölbaşı ilçelerinde çiftçilere besi yemi dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen dağıtım etkinliğine ilçe müdürleri de katıldı.

Deprem ve selden etkilenen Adıyaman'ın Tut ve Gölbaşı ilçelerinde çiftçilere besi yemi dağıtıldı.

Adıyaman'da deprem ve sel felaketlerinden etkilenen Gölbaşı ve Tut ilçesinde 80 üreticiye FAO ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde besi yemi dağıtıldı.

"Depremden Etkilenen Kırsal Alandaki Üreticilerin Gelir Kaynaklarının Korunması" projesi çerçevesinde her iki ilçede 41 bin 600 kilo besi yemi arpa ezmesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve ilçe müdürleri dağıtım etkinliğine katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adıyaman Deprem Ekonomi Haberler

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