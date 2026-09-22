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Tuşba'da 1.500 dekarda silajlık mısır hasadında dekardan 6-7 ton verim alınıyor

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Tuşba'da 1.500 dekarda silajlık mısır hasadında dekardan 6-7 ton verim alınıyor
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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'nde Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü Programı düzenlendi. Yaklaşık 1.500 dekar alanda dekardan ortalama 6-7 ton verim elde edilirken çiftçilere doğru tarım teknikleri anlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'nde üretici Turgay Kıran'a ait tarlada "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü Programı" gerçekleştirildi.

Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş ve Van İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turgay Şişman, Tevekli Mahallesi'nde düzenlenen silajlık mısır hasadı etkinliğine katıldı. Programda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Veziroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve teknik personel de hazır bulundu.

Tuşba ilçesinde yaklaşık 1.500 dekar alanda gerçekleştirilen silajlık mısır üretiminde dekardan ortalama 6-7 ton verim elde ediliyor. Program kapsamında katılımcılara yüksek verimli silajlık mısır çeşitleri, doğru tarım teknikleri ve kaliteli kaba yem üretimine ilişkin uygulamalar hakkında detaylı bilgiler de verildi.

Programda çiftçilerle bir araya gelen Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlarla birlikte gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüleceğini ifade etti.

Tarla günü programı, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulunulmasının ardından gerçekleştirilen silajlık mısır hasadıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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