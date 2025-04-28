TÜSAYDER Zirvesi'nde EPAL Paletlerin Avantajları Vurgulandı

İstanbul'da düzenlenen ve satın alma dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan TÜSAYDER Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi 2025, sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Büyük ilgi gören zirveye TEPAL-EPAL Türkiye (Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği), Platin Sponsor olarak destek verdi.Etkinlikte TEPAL Yönetimi, Türkiye'deki Satın alma profesyonellerine EPAL paletlerinin sağladığı döngüsel ve ekonomik avantajları detaylı biçimde aktardı.

TEPAL-EPAL Türkiye Başkanı Cafer Özgen, piyasada kısa vadeli maliyet avantajı nedeniyle tercih edilen tek kullanımlık ahşap paletlerin; taşıma sırasında kırılarak hem ürünlere zarar verdiğini hem de iş güvenliği riski oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca bu paletlerin yeniden kullanılamadığı için orman kaynaklarını hızlı tükettiğini belirtti.

"EPAL paletler ortalama olarak 20 kez kullanılabiliyor"

Başkan Özgen, EPAL paletlerin dayanıklılığı sayesinde ortalama 20 kez kullanılabildiğini, böylece uzun vadede döngüsel ekonomiyi destekleyerek hem maliyetleri düşürdüğünü hem de sürdürülebilirliği desteklediğini ifade etti.

Cafer Özgen, çoklu kullanımı sayesinde ikinci el piyasa değeri taşıyan EPAL paletlerin, palet havuzlarındaki kullanım ömrü sona erdiğinde de cips ve talaş haline getirilerek mobilya sektöründe değerlendirildiğini söyledi. Başkan Özgen, "EPAL sisteminin Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşmasıyla, satın alma profesyonellerinin lojistik verimliliğini ve sürdürülebilirlik performansını artıracağını vurgulamak istiyorum" dedi.

Bağımsız kalite kontrolleriyle güvence

Etkinlikte yapılan sunumda, EPAL paletlerin bağımsız denetimlerle güvenli bir marka olarak dünya piyasasında yer aldığı ve her yıl 25.000'in üzerinde habersiz kalite kontrolünün gerçekleştirildiği, bu sayede de güvenli ve yüksek kaliteli ürün standardının sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Etkinlikte EPAL paletler hakkında sunum yapan EPAL Türkiye, misafirlerine gerçek EPAL Paletlerin nasıl anlaşıldığı ve neye dikkat etmeleri gerektiğine dair yerinde uygulamalı olarak bilgi verdi. Etkinlikte en çok EPAL paletlerin üzerindeki sarı agraf (kontrol zımbaları) dikkat çekti.

Öte yandan, TEPAL-EPAL Türkiye'nin bu tür etkinliklerdeki varlığı, Türk lojistik ve tedarik zinciri sektöründe kalite ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hızlandığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. - BURSA