Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin, NATO Ankara Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Ankara'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası itibarı, turizm potansiyeli ve kongre turizmi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Eresin, 7-8 Temmuz'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Zirvenin, Türkiye'nin uluslararası itibarı, turizm potansiyeli ve kongre turizmi açısından önemli kazanımlar sağladığını kaydeden Eresin, dünya liderlerini bir araya getiren organizasyonun yalnızca diplomatik açıdan değil, Türkiye'nin güçlü ve yüksek standartlarda hizmet sunabilen bir destinasyon olduğunu göstermesi bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eresin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara'daki otellerin, kongre merkezlerinin ve tüm hizmet sektörünün Türk misafirperverliğini en üst düzeyde sergilediğini belirtti.

Toplantı kapsamında sunulan Türk kültürü, sanatı ve mutfağının yabancı konuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Eresin, özellikle Türk mutfağının seçkin örneklerinin yer aldığı resmi davetlerin ülkenin gastronomi zenginliğini uluslararası alanda bir kez daha öne çıkardığını aktardı.

Eresin, dünyanın en önemli güvenlik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın, Türkiye'nin istikrarına duyulan uluslararası güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu turizm sektörü açısından son derece değerli bir referans niteliği taşıyor. Zirve, Ankara'nın uluslararası kongre ve toplantı turizmindeki konumunu güçlendirdi. Başkentin gelişmiş altyapısı ve organizasyon kapasitesiyle büyük ölçekli uluslararası etkinliklere başarıyla ev sahipliği yapabilecek bir merkez olduğu bir kez daha ortaya konuldu. Türkiye, bu toplantıyla yalnızca diplomatik gücünü değil, ev sahipliği kapasitesini ve turizmdeki uluslararası rekabet gücünü de bir kez daha göstermiştir."