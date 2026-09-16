TÜRKYED Genel Başkanı Çelik: 'Son dönemde devletin haksız kazanç, organize suç ve vatandaşın ekonomik düzenini bozan yapılara yönelik operasyonları önemli'

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarlada üreticinin alın teriyle yetiştirdiği ürün ile market rafındaki fiyat arasında kabul edilemez farklar oluştuğunu belirterek, "Son dönemde devletin haksız kazanç, organize suç ve vatandaşın ekonomik düzenini bozan yapılara yönelik operasyonları önemli. Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin ortaya koyduğu kararlı mücadeleyi önemsiyor ve destekliyoruz" dedi.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, tarladan sofraya uzanan gıda zincirinde üretici ile tüketici arasında oluşan fahiş fiyat farklarına uzun süredir dikkat çektiklerini belirterek, devletin son dönemde haksız kazanç, organize suç ve ekonomik düzeni bozan yapılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonları desteklediklerini söyledi. Çelik, üreticinin ürününü çoğu zaman maliyetinin altında veya emeğinin karşılığını alamadan satmak zorunda kaldığını, buna karşılık aynı ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar çok yüksek fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Çelik, "Biz yaklaşık bir yıldır bu gerçekleri kamuoyunun önünde açık açık söylüyoruz. Tarlada üreticinin alın teriyle yetiştirdiği ürün ile market rafındaki fiyat arasında kabul edilemez farklar oluşuyor. Üretici kazanamıyor, tüketici ise yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Biz bunun sürdürülebilir olmadığını defalarca söyledik" dedi.

Çelik, özellikle müstahsil makbuzu üzerinden gerçek alış fiyatlarının ve ticari hareketlerin şeffaf biçimde takip edilmesinin önemine dikkat çektiklerini belirterek, "Bizim söylediğimiz çok açıktı. Üreticiden çıkan ürünün hangi fiyattan alındığı, hangi bedelle belgelendirildiği, hangi aşamalardan geçerek tüketiciye ulaştığı bütün yönleriyle incelenmelidir" ifadelerini kullandı.

"Bize inanan da oldu, inanmayan da"

Çelik, bu açıklamaları nedeniyle zaman zaman bazı çevrelerin kendilerinden rahatsızlık duyduğunu da belirterek, "Biz doğruları söylemeye, 86 milyon insanı savunmaya devam ettik. Bize inanan da oldu, inanmayan da oldu. Söylediklerimizden rahatsız olanlar da oldu. Ancak biz hiçbir zaman geri adım atmadık. Çünkü bizim meselemiz şahıslarla değil, sistemle ilgilidir. Biz üreticinin hakkını, tüketicinin sofrasını savunuyoruz" diye konuştu.

"Devletimizin operasyonlarını önemsiyor ve destekliyoruz"

Son dönemde devletin haksız kazanç, organize suç ve vatandaşın ekonomik düzenini bozan yapılara yönelik operasyonlarının önemli olduğunu ifade eden Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Çelik, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin ortaya koyduğu kararlı mücadeleyi önemsiyor ve destekliyoruz. Devletimizin kim olursa olsun suç işleyen, haksız kazanç elde eden ve vatandaşımızın hakkına göz diken yapıların üzerine gitmesini son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

Çelik, "Varsa bir suç, varsa haksız kazanç, varsa organize bir yapı; bunun bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarılması gerekir. Hukukun gereği neyse o yapılmalıdır. Biz devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Tarım Bakanımızın çalışmalarını da destekliyoruz"

Çelik, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın üreticinin korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği konusunda yürüttüğü çalışmaları da önemsediklerini belirtti. Çelik, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın üreticimizin emeğini korumaya ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Tarımın güçlü olması, üreticinin ayakta kalması demektir. Üretici kazanacak ki tüketici de uygun fiyatla gıdaya ulaşabilsin" şeklinde konuştu.

"Biz aracıya değil, haksız kazanca karşıyız"

Çelik, TÜRKYED olarak ticaret yapan bütün kesimleri aynı kefeye koymadıklarını belirterek, "Biz aracıya, tüccara veya markete düşman değiliz. Biz haksız kazanca, fahiş fiyat oluşumuna, kayıt dışılığa ve üreticinin emeğiyle tüketicinin cebinin sömürülmesine karşıyız" diye konuştu.

Çelik, "Dürüst ticaret yapan herkes kazansın. Üretici kazansın, tüccar kazansın, esnaf kazansın, tüketici kazansın. Ama hiç kimse üreticinin alın teri ve tüketicinin sofrası üzerinden haksız kazanç elde etmesin" ifadelerini kullandı.

"Bizim tarafımız belli; üretici, tüketici ve devlet"

Çelik, devletin yürüttüğü mücadelede yanında olduklarını belirterek, "Biz dün ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim bir hesabımız yok, bizim bir tarafımız var. O taraf da üreticinin alın teri, tüketicinin hakkı ve devletimizin hukuk düzenidir" dedi.

Çelik, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya üreticimizin ve vatandaşımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Allah devletimizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı