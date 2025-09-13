TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda şampiyonlar belli oldu

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı vermeye çalıştıkları belirterek, "TEKNOFEST bünyesine katılarak sürdürülen 10. Türksat Model Uydu Yarışması, her yıl yenilenen, dünyadan ve Türkiye'den onlarca üniversite ile binlerce öğrencinin katıldığı bir AR-GE projesidir." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜRKSAT AŞ ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'nin uydu ve uzay alanındaki en prestijli öğrenci odaklı mühendislik organizasyonlarından biri olan "10. Türksat Model Uydu Yarışması"nın final etabı Aksaray Hisar Atış Alanı'nda yapıldı.

Genç mühendisler, tasarlayıp ürettikleri model uyduları roketlerle gökyüzüne taşıyarak, onlarca kritik görevi yerine getirmek için kıyasıya mücadele etti ve uzay teknolojilerindeki yetkinliklerini sergiledi.

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yarışmanın önemine dikkati çekerek, "Bu yarışma, gençlerimizin uydu ve uzay teknolojilerini öğrenmesini sağlıyor, mühendislik alanında öğrendiklerini pratiğe dökme ilgilerini artırıyor ve gelecekteki kariyerleri için ilk basamak niteliği taşıyor." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tam bağımsız Türkiye" hedefini hatırlatan Atalay, TÜRKSAT olarak ülkenin teknolojik bağımsızlığına katkı vermek için çalıştıklarını söyledi.

"Gençlerimizin kariyerleri için ilk basamak"

Atalay, TÜRKSAT tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Model Uydu Yarışması'nın bu vizyonun en somut göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "TEKNOFEST bünyesine katılarak sürdürülen bu yarışma, her yıl yenilenen, dünyadan ve Türkiye'den onlarca üniversite ile binlerce öğrencinin katıldığı bir AR-GE projesidir. Bu yarışma, gençlerimizin uydu ve uzay teknolojilerine ilgisini artırıyor ve gelecekteki kariyerleri için ilk basamak niteliği taşıyor." diye konuştu.

2016'da yalnızca 3 takımla başlayan ve bu yıl 429 takımın başvurduğu yarışmanın küresel bir mühendislik platformuna dönüştüğüne işaret eden Atalay, son yarışmada 10'uncu yıla özel 2 kategori ilave ettiklerini bildirdi. Atalay, şu bilgiyi verdi:

"Bu kategorilerden ilk icra edilen 'Yakın Yörünge' kategorisiydi. Bu etapta yarışmacılarımıza ürettirilen elektronik yükler 35 kilometre yüksekliğe, stratosfer katmanına ulaştırıldı ve yerde birbirlerinden kuş uçuşu 50 kilometre mesafede kurdurulan yer istasyonlarının model uydu üzerinden birbirleriyle kriptolu haberleşmeleri başarıyla sağlandı. TÜRKSAT, gençleri yeni teknolojilerle buluşturmaya devam edecek. Bu yılın ikinci özel kategorisi ise TICOSAT oldu. 2 ayrı model uydu, 2 kilometre irtifada birbirleriyle ve yer istasyonuyla haberleşti. Bu yarışmalarda toplam 2 milyon 100 bin lira ödül dağıtıyoruz. TÜRKSAT, gençlerin teknolojiye ve uydu-uzay alanına ilgisini artırmaya ve bu yöndeki çalışmaları desteklemeye devam edecek."

Kategori-1'in şampiyonu Herezmi DGM

Yarışmanın 11 Eylül'de gerçekleştirilen ve 15 takımın yarıştığı Kategori-1 "Multi-Spektral Mekanik Filtreleme" finalinde Düzce Üniversitesinden Harezmi DGM takımı birinci oldu. Bursa Uludağ Üniversitesinden Merih Space takımı ikinci, Sakarya Üniversitesinden Turkish Defenders takımı üçüncü sırada yer aldı. Bu kategoride yarışmacılar, yer istasyonundan gönderilen komutlarla iki farklı mekanik filtre diskini devreye alarak, çok bantlı görüntüler elde etti ve bu görüntüleri anlık olarak yer istasyonuna aktardı. Ayrıca ARAS (Arayüz Alarm Sistemi), SAHA (Sistemler Arası Haberleşme Ağı) yönelim ve duruş simülasyonu, 8 alt sistemin işletilmesi ve verilerin yer istasyonunda görselleştirilmesi gibi toplam 36 ek görevi yerine getirdiler. TÜRKSAT tarafından sağlanan roketlerle 500–700 metre irtifaya fırlatılan model uydular, gerçek bir uydunun yapacağı kritik görevleri simüle etti.

Aksaray Hisar Atış Alanı'nda 10 Eylül'de gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın final etabında Kategori-2: TICOSAT Yarışması'nın kazananları da belli oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucu Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinden oluşan TAU-SAT takımı birinciliği elde etti.

Yarışmada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Milli Aviasiya Akademiyası çatısı altında çalışmalarını yürüten AzST-K2 takımı ikinci, Gaziantep Üniversitesi Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı üçüncü oldu. TÜRKSAT'ın 10'uncu yılına özel olarak tasarlanan TICOSAT görevi, ulusal ve uluslararası ölçekte ilk kez hayata geçirilen takım uydu konseptiyle yapıldı. Yarışmacılar, 1500-2000 bin metre irtifaya çıkarılan pico uyduları havada birbirleriyle ve yer istasyonlarıyla haberleştirdiler, telemetri aktarımı ve uydu takım yıldızı konseptlerini başarıyla uygulayarak gerçek bir uzay projesine en yakın deneyimi yaşadılar.

Yakın yörünge etabı liderleri geçen ay belirlendi

Bu yıl ilk kez düzenlenen Kategori-3 Yakın Yörünge Görevi 10-12 Ağustos'ta yapılmıştı.

Görevde genç mühendisler, model uydularıyla ilk kez stratosfere ulaşarak, Türkiye'nin uzay vizyonunda yeni bir sayfa açmış oldu. Finale kalan 3 takım MERGEN, NazarX Team ve AzST-K3-yüksek irtifa balonlarıyla uydularını 120 bin fit seviyelerine kadar taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren bu zorlu görev boyunca uydular, çift yönlü haberleşmeyle 50 kilometre uzaklıktaki iki farklı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini başarıyla aktardı. Görev sırasında ayrıca konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi kritik telemetri verileri anlık olarak iletildi, yüksek irtifa koşullarında eksi 55-60 derece soğuğa ve düşük atmosfer basıncına karşı dayanıklılık testleri başarıyla tamamlandı. Yer istasyonundan gönderilen komutlara anında yanıt veren model uydular, görev senaryolarını eksiksiz uyguladı ve ardından güvenli şekilde yeryüzüne indirildi. Bu büyük heyecanın sonunda MERGEN takımı birinci, AzST-K3 takımı ikinci, NazarX Team ise üçüncü oldu.

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda kategorilerin birincileri bu yıl 250 bin lira ödülün sahibi oluyor. İkinci sırada yer alan takımlar 200 bin lira, üçüncülüğü elde eden ekipler ise 150 bin lirayla ödüllendiriliyor. Genç mühendisler, bu büyük başarılarının karşılığında ödüllerini 17-21 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.