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Türksat 6A Uydusu Uzaya Gönderildi

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatıldı. Uydunun faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin haberleşme ağı genişleyecek.

CAPE Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6a, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı.

Türksat 6a'nın fırlatılması nedeniyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol???????, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat ve diğer yetkililer katıldı.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6a, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı.

42 derece doğu boylamındaki yörüngesinde hizmet verecek

Fırlatma anından itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6a'nın roketten ayrılması bekleniyor. Uydunun roketten ayrılmasının ardından yaklaşık 70'inci dakikada ilk sinyalin alınması öngörülüyor.

Türksat 6a'nın başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ile alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve uydu, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğuna başlayacak.

Bu yolculuğun tamamlanmasıyla yörünge testleri aşamasına geçilecek ve Türksat 6a, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 5 milyarın üzerine çıkacak

Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6a, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyecek.

Uydunun faaliyete geçmesiyle Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türksat 6A Türkiye Türksat Uzay Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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