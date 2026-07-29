TÜRKPATENT Başkanı Durak "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı"nda konuştu:

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, tescilin önemine işaret ederek, "Bir hakkın sicile kaydedilmesi önemli fakat bu hakkın ekonomik ve toplumsal değerini koruyabilmek, ihlallerin önlenmesine, sahte ürünlerin piyasaya ulaşmadan tespit edilmesine ve gerektiğinde etkili hukuki ve cezai mekanizmaların işletilmesine bağlıdır." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle bir otelde düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" devam ediyor.

Durak, burada yaptığı konuşmada, fikri mülkiyet sisteminin yenilikçi fikirleri, markaları, tasarımları ve yerel değerleri korurken, tüketiciye ürünün kaynağı ve niteliğine ilişkin güven verdiğini söyledi.

Patentlerin, yenilikçi ürünler ve teknolojilerin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve geliştirme yatırımlarını da koruduğuna dikkati çeken Durak, "Tasarımlar da ürünlerin özgün görünümünü ve üreticilerin tasarıma dayalı rekabet gücünü güven altına alıyor. Sahte ve taklit ürünler fikri mülkiyet haklarını ihlal ederken aynı zamanda bu hakların tüketiciler nezdinde oluşturduğu güven ilişkisini de hedef alıyor. Ülkemiz fikri mülkiyet konusunda çok mesafe katetti. 2025'te ülkemizde 220 bin 757 yerli sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapılmış ve 160 bin 782 sınai mülkiyet hakkı tescil edilmiştir. Bu dönemde 164 bin 657 yerli marka başvurusu yapılmış ve 113 bin 722 marka tescil edilmiştir." dedi.

Durak, yerli patent başvurularının da yüzde 12 artışla 11 bin 394'e, tescil sayısının 3 bin 738'e ulaştığını dile getirdi.

Tasarım alanında da 40 bin 258 yerli başvuru yapıldığını ve bunlardan 41 bin 362'sinin tescil edildiğini belirten Durak, "Bu güçlü performansımız uluslararası göstergelere de yansımıştır. Türkiye, dünyada yerli patent başvurularında 10'uncu, yerli marka başvurularında 6'ncı ve yerli tasarım başvurularında 3'üncü sırada yer almaktadır. Bu rakamlar, ülkemizin üretim, yenilikçilik, girişimcilik, tasarım ve markalaşma kapasitesinin ulaştığı seviyeyi göstermektedir." diye konuştu.

Durak, büyüyen sınai mülkiyet portföyünün beraberinde daha güçlü bir koruma sorumluluğunu getirdiğini söyledi.

TÜRKPATENT Akademi ile eğitim ve farkındalık eğitimleri veriliyor

Tescilin, korumanın sonu değil başlangıcı olduğuna dikkati çeken Durak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hakkın sicile kaydedilmesi son derece önemli fakat bu hakkın ekonomik ve toplumsal değerini koruyabilmek, ihlallerin önlenmesine, sahte ürünlerin piyasaya ulaşmadan tespit edilmesine ve gerektiğinde etkili hukuki ve cezai mekanizmaların işletilmesine bağlıdır. Adalet Bakanlığı'mızın 2025 yılı verileri de bu alandaki iş yükünün büyüklüğünü ortaya koymakta. Fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerindeki dosya sayısının 2016'dan bu yana 4 bin 900 ile 3 bin dosya arasında dalgalanarak 2025'te yeniden 4 bin 689 dosyaya ulaştığını, bu dosyalara ilişkin 4 bin 852 sanık ve 5 bin 63 suç kaydedildiğini görmekteyiz. Bu veriler, sınai mülkiyet suçlarının münferit birkaç olaydan ibaret olmadığını ve adli makamlarımız önünde ciddi bir iş yükü oluşturduğunu göstermekte."

Durak, TÜRKPATENT olarak bu mücadeledeki rolleri ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade ederek, Kurumun, patent, marka, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaret haklarını tescil ettiğini, güvenilir ve güncel sicil bilgisi sunduğunu, sahip olduğu teknik ve hukuki uzmanlıkla sınai mülkiyet ekosistemini desteklediğini dile getirdi.

Kurum olarak kolluk, gümrük, piyasa gözetimi veya yargı makamlarının görevlerini üstlenmediklerini, ancak bu kurumların ihtiyaç duyduğu hak sahipliği ve sicil bilgilerinin doğru ve hızlı şekilde doğrulanması, uzmanlık kapasitesinin geliştirilmesi ve ortak bir sınai mülkiyet anlayışının oluşturulması bakımından önemli bir görev üstlendiklerini söyleyen Durak, "Bu doğrultuda öncelik verdiğimiz alanlardan biri eğitim ve farkındalık. Geçen yıl devreye aldığımız TÜRKPATENT Akademide 2 bin 500 dakikayı aşan eğitim ve 100'e yakın sertifikalı program gerçekleştirdik." dedi.

Durak, eğitimleri yalnızca başvuru ve tescil süreçleriyle sınırlı tutmadıklarını belirterek, Ticaret Bakanlığı ile hazırladıkları "Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması" eğitimiyle fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasının önemini, hak ihlallerine karşı uygulanan gümrük işlemlerini, gümrük koruma başvurusu süreçlerini ve hak sahiplerinin alabileceği önlemleri ele aldıklarını ifade etti.

Marka Hakkının Korunması eğitimiyle marka sahiplerine tanınan hakları, karşılaşılabilecek ihlalleri ve bu ihlaller karşısında başvurulabilecek hukuki yolları anlattıklarını söyleyen Durak, şunları kaydetti:

"Sahtecilikle mücadelede güçlü mevzuat kadar haklarını bilen hak sahiplerine, ihlalli ürünü doğru biçimde tespit edebilen uygulayıcılara ve ortak bir terminolojiyle hareket eden kurumlara da ihtiyaç bulunmaktadır. Eğitim çalışmalarımızı, kamu kurumlarımızın ve uygulayıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye hazırız. Gümrük personeli, kolluk görevlileri, savcılarımız, hakimlerimiz, piyasa gözetimi personeli, hak sahipleri ve vekiller için oluşturulacak hedef odaklı eğitimler, koruma sistemimizin etkinliğini daha da artıracaktır."

Kaynak: AA