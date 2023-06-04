TÜRKONFED Başkanı Sönmez'den yeni kabine açıklaması

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Kabine üyelerini kutlayan ve görevlerinde başarı dileyen Sönmez, Türkiye'nin ana gündeminin ekonomi olduğu bu dönemde, ulusal ve uluslararası alanda iktisat bilimi kurallarını takip eden saygın ve deneyimli isimlerin kabinede yer almasını iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin, "Ülkemizin kalkınma yolculuğunda ekonomiden demokrasiye, eğitimden gençliğe, kadından çevreye devlet bürokrasisini bilen bakanlarımızın görevlerini, ülkemizin birliği, refahı, huzuru ve barışı için kullanacaklarına inanıyor, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Kabine üyelerini kutlayan ve görevlerinde başarı dileyen Sönmez, Türkiye'nin ana gündeminin ekonomi olduğu bu dönemde, ulusal ve uluslararası alanda iktisat bilimi kurallarını takip eden saygın ve deneyimli isimlerin kabinede yer almasını iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Sönmez'in yazılı açıklaması şöyle:

"BAKANLARIMIZIN GÖREVLERİNİ ÜLKEMİZİN BİRLİĞİ İÇİN KULLANACAKLARINA İNANIYORUZ: 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de açıklanmasıyla birlikte ülkemizi ikinci yüzyıla taşıyacak kadrolarımız belli oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ve kabinemizin kıymetli bakanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda ekonomiden demokrasiye, eğitimden gençliğe, kadından çevreye devlet bürokrasisini bilen bakanlarımızın görevlerini, ülkemizin birliği, refahı, huzuru ve barışı için kullanacaklarına inanıyor, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

ÜLKEMİZİN ANA GÜNDEMİNİN EKONOMİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ: Türkiye'nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak, ülkemizin ana gündeminin ekonomi olduğunu savunuyor, bu kapsamda çözüm önerilerimizi hem yetkili kişi ve kurumlar hem de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Böylesine kritik bir dönemde, ulusal ve uluslararası alanda iktisat bilimi kurallarını takip eden saygın ve deneyimli isimlerin kabinede yer almasını iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Hayallerimizdeki Türkiye'yi ve umudu inşa etmek için hepimize önemli görevler düşüyor. TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi kamu-özel sektör-sivil toplum iş birliğinin bir parçası olmaya, birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz."