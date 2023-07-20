Türkmenistan Devlet Başkanı, Orta Asya ve Körfez Arap Ülkeleri Ticaret Odası'nın Kurulmasını Önerdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Orta Asya ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine dikkat çekerek, Orta Asya ve Körfez Arap Ülkeleri Ticaret Odasının kurulmasını teklif etti. Berdimuhamedov ayrıca, ulaşım ve enerji, kültür ve ekoloji, tıp ve spor alanlarında da ilişkilerin etkinleştirilmesini önerdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Orta Asya ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine dikkati çekerek, "Orta Asya ve Körfez Arap Ülkeleri Ticaret Odasının kurulmasını teklif ediyoruz." dedi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı'nın (TDH) haberine göre, Berdimuhamedov, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen "Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi" zirvesine katıldı.

Berdimuhamedov, burada yaptığı konuşmada, Orta Asya ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin sürekli artırılması gerektiğini ifade etti.

"Orta Asya ve Körfez Arap Ülkeleri Ticaret Odasının kurulmasını teklif ediyoruz." ifadesini kullanan Berdimuhamedov, yatırımlar açısından geniş işbirliği fırsatları gördüğünü ve Türkmenistan'ın yatırım projelerinin uygulanmasında her zaman işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Berdimuhamedov, "Bu nedenle Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri Birinci Yatırım Forumu'nun 2024 yılında Türkmenistan'da yapılmasını öneriyoruz." dedi.

Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli küresel tehditlerin çözümü için ülkelerin çabalarını birleştirmeleri gerektiğini kaydeden Berdimuhamedov, "Daimi hareket edecek olan Orta Asya ve Körfez Arap Ülkelerinin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin kurulmasını uygun buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????

Berdimuhamedov, Orta Asya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi çerçevesinde ulaşım ve enerji, kültür ve ekoloji, tıp ve spor alanlarında da ilişkileri etkinleştirmeyi önerdi.