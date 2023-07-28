Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları Malezya'da Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları", Londra, Paris, Milano, Viyana, Pekin ve Singapur'un ardından, dün de Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ofis tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenmeye devam eden "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları"nın bir diğeri dün akşam Malezya'da gerçekleştirildi.

" Türkiye : Your Resilient Investment Partner" temalı resepsiyonun açılış konuşmalarını Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve ülkenin en önemli altyapı ve mühendislik grubu UEM'in Genel Müdürü Dato Mohd Izani Gani gerçekleştirdi. Programa ayrıca Malezya Yatırım, Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Liew Chin Tong da katılım gösterdi.

"İki ülke arasında karşılıklı yatırımlarda da önemli potansiyel görüyoruz"

Açıklamada etkinlikte konuşmasına yer verilen Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, tarihi ve yakın ilişkilere sahip iki kardeş ülkenin Cumhuriyetin 100. Yılının kutlandığı bu etkinlikte bir arada olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Yüksel, "İlkini 2015'te imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması, yakın dönemde hizmet, e-ticaret ve yatırımlar başlıklarını da kapsayacak şekilde genişletildi. İki ülke arasında her geçen yıl hız kazanan ekonomik ilişkiler havacılıktan ham madde ticaretine, özellikle helal sektöründe ciddi bir potansiyele sahip. Ayrıca iki ülke arasında karşılıklı yatırımlarda da önemli potansiyel görüyoruz. Bu organizasyon vesilesiyle sizleri Türkiye ekonomisinin sunduğu eşsiz yatırım fırsatlarından istifade etmeye davet ediyorum." açıklamalarında bulundu.

"Malezyalı yatırımcıları ülkemizde yatırıma davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle düzenledikleri yatırımcı resepsiyonlarına Türkiye ile kapsamlı stratejik ortak düzeyinde ilişkisi bulunan Malezya'da devam ettiklerini belirtti.

Son dönemde ivmelenen savunma sanayi iş birliklerinin yanı sıra Malezya merkezli şirketlerin enerji, finans, ulaştırma, perakende, sağlık ve teknoloji girişimleri sektörlerinde Türkiye'ye yatırımlar yaptığına dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi'nin, Malezya'nın önemli bir merkez konumda olduğu katılım finans alanında da yeni açılımlara vesile olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Başbakan Sayın İbrahim'in son dönemdeki görüşmelerinde de sıklıkla vurguladıkları gibi, iki ülke arasında ticaret ve yatırım başta olmak üzere pek çok alanda hızla ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Biz de bu vizyondan aldığımız ilhamla, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefiyle Türkiye Yüzyılı'na girerken Malezyalı yatırımcıları ülkemizde yatırıma davet ediyoruz."

UEM Genel Müdürü Dato Mohd Izani Gani ise Malezya Varlık Fonu Khazanah'ın İstanbul'da bölge ofisini açmayı planlarken Yatırım Ofisi'yle yakın çalıştığını ve çok önemli destekler aldığını kaydetti.

Gani, "Sonuç olarak 2013'te bölge ofisi açıldı. Yatırım Ofisi ve Khazanah arasındaki bu özel ilişkiye 2017 ve 2018 yılları arasında Türkiye Bölge Müdürlüğü'nü yaparken bizzat şahit oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya Yatırım Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Liew Chin Tong da Türkiye'nin 100. yılını kutladığı bu etkinliğe davet edildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi, Malezya'nın ise ilk 30 ekonomisi içinde olmayı hedeflediğini aktaran Tong, "Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye'nin özellikle Savunma sanayiinde gösterdiği başarının farkındayım ve bu alanda karşılıklı yapılacak çok işlerin olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.