Son yıllarda yapılan modern spor tesisleri, iklim avantajı ve uluslararası organizasyon kapasitesinden yararlanan Türkiye, yüzmede spor turizminden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun yıllık faaliyet takvimlerinde yer alan ulusal yüzme gelişim faaliyetleri, Türkiye şampiyonaları, açık su yarışları ile milli takım düzeyindeki uluslararası ev sahipliği organizasyonlarının her birinin düzenlendiği şehirlerde ciddi ekonomik hareketlilik yarattığını söyledi.

Özellikle ulusal yaş grubu müsabakalarında sporcuların antrenörleri ve aileleriyle birlikte seyahat etmesinin, konaklama, ulaşım, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde etki yarattığını belirten Renklibay, "Federasyonların organizasyonel süreçlerinde tüm branşların ekonomik olarak planlaması yapılmakta, mali tablolarla süreçler planlanmakta, Türk yüzme kültürüne katkı sunacak ekonomik planlamalar yapılmaktadır." diye konuştu.

Renklibay, şöyle devam etti:

"Stratejik planlamamızda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, yerel yönetimler ve üniversitelerin spor ekonomisi kürsüleriyle işbirliği yaparak, düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası şampiyonaların sosyo-ekonomik katma değerini somut verilerle ortaya koyacak bir ölçümleme modeli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede spor turizmi potansiyelimizi hem kamu kaynaklarının verimliliği hem de yeni sponsorluk yatırımları açısından çok daha güçlü bir zemine oturtacağız."

Türkiye'nin uluslararası yüzme organizasyonlarından daha fazla pay alabilmesi için şehirlerin ve tesislerin öne çıkarılmasının gerekliliğine vurgu yapan Renklibay, "Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı stratejilerinde, World Aquatics (Dünya Su Sporları) ile European Aquatics (Avrupa Su Sporları) standartlarını karşılayan, yüksek seyirci kapasitesine, ısınma havuzu altyapısına ve güçlü konaklama-ulaşım ağına sahip merkezler ön plana çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, Türkiye'yi Avrupa yüzme takviminin vazgeçilmez duraklarından biri haline getirmek"

Renklibay, yükselti kampları için doğu illeri ve ülke genelinde nitelikli yüzme havuzlarında il fark etmeksizin planlamaların kurullar tarafından yürütüldüğüne dikkati çekerek özellikle ülkede yapılan spor tesislerinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Yapılan tesislerin nitelikli olmasının ev sahipliği süreçlerinde ülke olarak Türkiye'yi ön plana çıkardığını belirten Renklibay, şunları kaydetti:

"Amacımız, tesis altyapımızı konaklama ve ulaşım avantajlarıyla birleştirerek Türkiye'yi Avrupa yüzme takviminin vazgeçilmez duraklarından biri haline getirmektir ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Spor endüstrisi sürekli değişen gelişen ve toplumları etkileyen bir yapı ve bu yapıya ayak uydurmak sportif kurumsallığı sağlamak ve saha başarısı çok önemli. Özellikle son yıllarda uluslararası alanda daha önce yaşanmamış sportif başarılar ayni ve nakdi sponsorluk gelirlerinin artmasına neden oldu. Başarı geldikçe sponsorların talepleri de bizlerin de federasyona vizyon katacak sponsorluklar için heveslenmemize neden olacaktır. Mevcut mali tablomuzda doğrudan özel sektör sponsorluklarının toplam nakdi gelirlerimiz içindeki payı istenen düzeyde olmasa da organizasyonlarımızın operasyonel gücü ve milli takımlarımıza sağladığı katma değer her geçen yıl katlanarak büyümektedir. Türkiye'nin eşsiz iklim koşulları, üç tarafını çevreleyen denizleri ve son yıllarda inşa edilen modern olimpik yüzme kompleksleriyle yüzme branşının küresel spor turizmi pazarındaki potansiyeli her geçen gün artmaya devam ediyor."

-"Yüzme kampları turizm sezonunun 12 aya yayılmasına katkıda bulunabilir"

Renklibay başta Antalya ve Muğla olmak üzere güney sahillerindeki açık ve kapalı olimpik yüzme tesislerinin, Avrupa'da kış aylarında antrenman imkanları kısıtlanan yabancı milli takımlar ve yüzme kulüpleri için önemli bir kamp merkezi olabileceğine işaret etti.

Bu kapsamda kış kamplarının konaklama, ulaşım ve tesis kiralama gibi kalemler üzerinden turizm ekonomisine gelir sağlayabileceğine dikkati çeken Renklibay, yüzme kamplarının turizm sezonunun 12 aya yayılmasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin yalnızca uluslararası takımların kamp yaptığı bir destinasyon olarak değil, aynı zamanda teknik eğitim ve performans merkezi olarak da konumlandırılabileceğini ifade eden Seçkin Renklibay, komşu ülkelerin federasyonları ve kulüplerine yönelik eğitim programlarının hizmet ihracatı açısından fırsat oluşturabileceğini belirtti.

Renklibay, Türkiye'nin yüksek standartlı tesisleriyle bölgesel bir kamp ve akademi merkezi haline getirilmesinin hem spor turizmini geliştirebileceğini hem de ülkeye yeni gelir kaynakları kazandırabileceğini kaydederek, "Federasyon Başkanı Erkan Yalçın'ın LEN ve World Aquatics'teki görevleri, ev sahipliği süreçlerimizde çok değerli ve ayrıca Bakanlığımızın teşkilatı ve Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın bakış açısını ve desteklerini federasyonlar için çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Spor turizminin ekonomik potansiyeli yüksek alanlarından birinin de 30 yaş üstü sporcuların katıldığı master yüzme organizasyonları olduğunu aktaran Renklibay, bu etkinliklerin şehir ekonomisine önemli katkılar sunabileceğini ifade etti.

"Uluslararası yüzme organizasyonlarının sayısını ve niteliğini artırmayı hedefliyoruz"

Seçkin Renklibay, master yüzücülerin kendi imkanlarıyla seyahat ettiğini, aileleriyle birlikte ortalama 5 ila 7 gün konaklayabildiğini, bu organizasyonların konaklama, yeme içme, ulaşım ve alışveriş gibi farklı sektörlerde ekonomik hareketlilik oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'ye daha fazla uluslararası master sporcusu çekilebilmesi için uluslararası master kupalarının sayısının artırılmasının önemine işaret eden Renklibay, federasyonun ev sahipliği yaptığı ve gelecekte düzenleyeceği organizasyonların ekonomik ve sosyal potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Renklibay, büyük ölçekli dünya ve Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapabilmek için öncelikle Avrupa Gençler Şampiyonaları, Yıldızlar Kupaları ve Dünya Kupası etaplarını Türkiye'ye kazandırmayı amaçladıklarını, Edirne, İstanbul, Antalya ve Gaziantep gibi şehirlerde düzenlenen uluslararası yüzme kupalarını da Balkanlar, Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerinden takımların katıldığı geleneksel organizasyonlara dönüştürmek istediklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yerel yönetimler, valilikler ve turizm sektörüyle işbirliklerini güçlendireceklerini anlatan Renklibay, organizasyonların finansmanında sponsorluk ve şehirlerin tanıtım bütçelerinden de yararlanmayı planladıklarını, Türkiye'yi her yıl en az 2-3 üst düzey uluslararası yüzme organizasyonuna ev sahipliği yapan kalıcı bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Her yıl 64 ülkeden 2 bini aşkın sporcu bu yarış için İstanbul'a geliyor"

Seçkin Renklibay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve Türkiye Yüzme Federasyonunun teknik ve kurumsal işbirliğiyle destek verdiği Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın, İstanbul'un uluslararası spor turizmi destinasyonu olarak tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkuruyla dünyada benzeri bulunmayan organizasyonun, İstanbul'u uluslararası açık su yüzücülerinin deneyimlemek istediği önemli bir destinasyona dönüştürdüğünü ifade eden Renklibay, Boğaz'ın tarihi yapıları ve eşsiz manzarasının uluslararası spor ve dijital medya kanallarında kentin tanıtımına katkı sağladığına işaret etti.

Yarışın ekonomik etkisine de dikkati çeken Seçkin Renklibay, "Her yıl 64 ülkeden 2 bini aşkın sporcu bu yarış için İstanbul'a geliyor. Sporcular, aileleriyle birlikte şehri ziyaret ederek ortalama 4 ila 5 gün konaklıyor. Bu ziyaretler otel, restoran, kafe, ulaşım, alışveriş ve kültürel etkinlikler gibi birçok sektörde doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Organizasyon ayrıca yalnızca yarış günüyle sınırlı kalmayan bir turizm geliri yaratıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA