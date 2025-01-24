Türkiye ve Suriye Arasında Ekonomik İlişkilerde Yeni Dönem

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ticaret Bakanlığı heyetinin yeni Suriye yönetimi ile yaptığı görüşmelerde uzlaşılan konuların önümüzdeki dönem için büyük umut taşıdığını söyledi.

Suriye'de yeni yönetim tarafından gümrük tarifeleri yüzde 300 ile 500 arasında artırılınca, Türkiye'den bu ülkeye yapılan ihracat durma noktasına gelmişti. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki heyetin Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Türk heyetinin 23 Ocak'ta Şam'da yaptığı görüşmelerden kısmi de olsa olumlu sonuçlar alınmasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Celal Kadooğlu, "İkili görüşmelerde, Suriye'nin 11 Ocak 2025'te yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararının çıkmasını tam olarak beklentimizi karşılamasa da sevindirici bir gelişmedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Suriye en büyük ticaret ortağımızdır"

Şam'da gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke arasında ekonomik ilişkiler ve gümrük rejimi gibi konularda önemli kararlar alındığını ifade eden Başkan Kadooğlu, "Öncelikle ilk günden itibaren sorunun çözümü için büyük çaba gösteren Ticaret Bakanlığımız ve Dış İşleri Bakanlığımızın yetkilileri başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Şam'da gerçekleştirilen görüşmelerde karşılıklı uzlaşmanın sağlandığı konuları önemli buluyoruz. Sorun tam olarak çözülmese de gelecek için büyük umut taşıyan bu görüşmelerde, özellikle kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için müzakerelerin başlatılması kararını çok isabetli olarak değerlendiriyoruz. Suriye, bizim en büyük ticaret ortağımızdır. Artık Suriye ile ülkemiz arasındaki ticarette yeni bir dönem başlıyor. İkili görüşmelerde mutabık kalınan kararlara göre sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık ve müteahhitlik alanlarında iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Türk firmalarının Suriye'nin yeniden imarında kilit rol üstlenmesi planlanıyor. Türk şirketlerinin Suriye genelindeki yatırım ve yeniden imar projelerine katılımı için gerekli koordinasyon sağlanacak. Artan ticaret trafiğinin daha verimli yönetilebilmesi için sınır kapılarındaki koordinasyon güçlendirilecek. Türk firmaları için tarım, sanayi ve altyapı alanında yeni iş imkanları, yeni fırsatlar doğacak. Bütün bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde Türkiye-Suriye arasındaki ticaretin ve ekonomik ilişkilerin büyük bir hızla artacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Başkan Kadooğlu, Suriye ile ticarette yaşanan darboğazların giderilmesinin iki ülkenin menfaatine olduğunu belirterek, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP