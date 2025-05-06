Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzayacak

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Türkiye ve Özbekistan Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Geliştiriyor

Türkiye ve Özbekistan Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Geliştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Özbekistan'dan gelen bir heyeti ağırlayarak, tarım sigortaları alanındaki güncel gelişmeleri paylaştı. Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde görüşmeler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetimi, Özbekistan'ın Ekonomi ve Maliye ile Tarım bakanlıklarından bir heyeti ağırlayarak, bilgi alışverişinde bulundu.

SEDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı UzAssets Yatırım Şirketi Kurumsal Sekreterliği Başkanı Usmonaliev Botyr Usmonalievich, Tarım Bakanlığı IT Departmanı Şef Uzmanı Utkirbek Kosimov Musurmon Ugli, Tarım Bakanlığı Dijital Merkez Başkanı Makhmudov Utkir Bakhtiyarovich ve Tarım Bakanlığı Hukuk Departmanı Avukatı Abdumannonov Muhammad'dan oluşan bir heyeti ağırladı.

Ziyarette, konuk heyetle Türkiye'nin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) alanındaki güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşıldı.

Bu görüşmeye SEDDK Başkanı Davut Menteş, başkan yardımcıları Emine Feray Sezgin, Tahir Emre Ardal, daire başkanları Sanem Cengiz, Işıl Konya ve grup başkanı Melih Özbulut katılım sağladı.

Görüşme kapsamında, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarım sigortaları alanında uzun süredir devam eden işbirliğine dair bilgi alışverişi gerçekleşti.

Özbekistan heyeti, bu yıl içerisinde Özbekistan'da TARSİM modeli esas alınarak kurulması planlanan tarım sigorta sistemine ilişkin yasanın yayımlandığını ve alt düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Her iki ülke heyeti de tarım sigortaları konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet beyanında bulundu.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.