Türkiye ve Mısır Arasında Enerji İşbirliği Vurgusu

Türkiye ve Mısır Arasında Enerji İşbirliği Vurgusu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır Milli Günü etkinliğinde iki ülke arasındaki enerji işbirliğini genişletme niyetini dile getirdi. 100. yıl dönümünde ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığı ve Türk yatırımcılarının Mısır'da önemli yatırımları olduğuna dikkat çekildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır Milli Günü kapsamında Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, resepsiyona Bakan Bayraktar'ın yanı sıra diplomatik misyon şeflerinin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Bayraktar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı olduğunu, enerji alanlarında işbirliğini genişletmek istediklerini vurguladı.

Bayraktar, son dönemde gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduklarını, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Türk iş insanlarının Mısır'da 3 milyar doları aşan yatırım yaptığını belirten Bayraktar, "Türk yatırımcılarının sayısını artırmaya çalışıyor ve yeni sektörlere yönelmelerini teşvik ediyoruz. Aynı zamanda Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'nin sunduğu fırsatları keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerjiyi, ikili işbirliğinin en umut verici alanlarından biri olarak gördüğüne işaret ederek, bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır'ın enerji güvenliğini sağlama, tedarik yollarını çeşitlendirme ve bölgesel bağlantıyı güçlendirme konusunda stratejik bağlarının olduğunu aktardı.

Enerjideki yakın işbirliğinin karşılıklı yarara ve bölgesel istikrara hizmet edeceğini ifade eden Bayraktar, "Bu bağlamda, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti, hidrokarbon arama, enerji altyapıları ve nükleer enerji gibi alanlarda iş birliğimizi genişletmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye ile Mısır arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı imzalandığını ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve EGAS arasında imzalanan sözleşme ile bir Türk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisinin (FSRU) yaz aylarında Mısır'da görev yapacağını anımsatarak, bu anlaşmaların somut sonuçlarının yakın zamanda görüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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