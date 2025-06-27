Türkiye ve Libya Hidrokarbon İşbirliğini Değerlendirdi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile İstanbul'da bir araya gelerek hidrokarbon alanında işbirliği fırsatlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdulsalek ile İstanbul'da görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Petrol ve doğal gaz aramacılığı başta olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin bu alanındaki tecrübesini iki ülkenin ortak faydasına olacak somut işbirlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik."

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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