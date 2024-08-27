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Türkiye ve Kongo'dan 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı

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Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında 15 milyar dolarlık bir demir madeni işletme sözleşmesi imzalandı. Söz konusu anlaşmayla Ulsan Madencilik, Kongo'daki Mayoko-Moussondji demir yatağını 25 yıl işletme hakkını elde etti. Bu yatak, 383,8 milyon ton demir cevherine sahip ve Türkiye'nin 80 yıl demir ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu belirtiliyor. Ulsan Madencilik, her yıl 5 milyon ton üretim yapmayı ve Türkiye'nin demir cevheri ithalatını düşürmeyi hedefliyor.

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında 15 milyar dolarlık bir demir madeni işletme sözleşmesi imzalandı.

Ulsan Madencilik, Kongo'daki Mayoko-Moussondji demir yatağın 25 yıl işletme hakkına sahip oldu.

Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olarak kabul edilen bu yatak, 383,8 milyon ton demir cevherine sahiptir ve yapılacak olan çalışmalar neticesinde rezervin daha da büyüyeceği ve bütün çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin 80 yıl demir ihtiyacını tek başına karşılayabilecek potansiyelde olduğu öngörülüyor.

Türkiye ve Kongo'dan 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı

Söz konusu madencilik sözleşmesi kapsamında Ulsan Madencilik Şirketi ayın zamanda Kongo Cumhuriyeti için 460 km'lik demiryolu rehabilitasyonu ve ardından demiryolu işletmesi faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

Ulsan Madencilik, maden yatağından her yıl 5 milyon ton üretim yapacağı projede şirketin Kongo da üreteceği demir cevheri ile birlikte Türkiye'nin demir cevheri ithalatını düşürerek bu bağlamda dışa bağımlılık ve ülke ekonomisine ciddi bir katkısının olmasını hedefliyor.

Mayoko-Mossundji demir sahasına yapılan bu büyük yatırım ile birlikte iki ülkenin dostane ilişkilerini daha ileriye taşıması hedefleniyor.

Türkiye ve Kongo'dan 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı

Haberler.com / İzzet Aydın - Ekonomi

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