Türkiye ve Kazakistan Tarım İşbirliğini Geliştiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ile bir araya gelerek tarım alanında işbirliğini geliştirecek konuları ele aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ile bir araya geldiklerini belirterek, "Tarım alanında işbirliğimizi geliştirecek, tarımsal ticaret potansiyelimizi artıracak başlıkları kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabında, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı vesilesiyle, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ile bir araya geldiklerini bildiren Yumaklı, "Tarım alanında işbirliğimizi geliştirecek, tarımsal ticaret potansiyelimizi artıracak başlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, önümüzdeki dönemde atılacak daha güçlü adımların zeminini oluşturmasını ve iki ülke adına hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta pes dedirten olay! Ölüye bile saygıları kalmamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.