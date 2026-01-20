STM'den Katar'da insansız sistemler alanında stratejik işbirliği

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Katar merkezli Barzan Holding arasında taktik İHA sistemlerinin Katar'da yerel üretimi, entegrasyonu ve geleceğe yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesini içeren stratejik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalandı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Katar arasında uzun yıllara dayanan stratejik işbirliğini savunma sanayisi alanında bir üst seviyeye taşıyan imza töreni, Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026) kapsamında gerçekleştirildi.

Törene, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı. Mutabakat muhtırası, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile Barzan Holding Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mohammed Bin Bader Al Sadah tarafından imzalandı.

Yerel üretim ve ortak geliştirme modelleri

İmzalanan anlaşma kapsamında, STM'nin operasyonel sahalarda başarısını kanıtlamış taktik İHA sistemlerinin Katar'da yerel olarak üretilmesi ve entegrasyonu süreçleri ele alınacak. İşbirliğinin çerçevesi, insansız hava sistemlerinin yanı sıra insansız deniz platformlarını da kapsayabilecek şekilde geniş bir perspektifte değerlendirilecek.

STM, Barzan Holding'e mühendislik, sistem geliştirme ve teknoloji entegrasyonu alanlarında geliştirme ortağı olarak katkı sunacak. Bu modelle, Katar'ın savunma teknolojileri altyapısının uluslararası standartlarda tahkim edilmesi amaçlanıyor.

"Ortak üretimle sürdürülebilir ekosistem oluşturmayı önemsiyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, imzalanan mutabakatın iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini derinleştiren stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Güleryüz, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar arasındaki güçlü stratejik ilişkiler, savunma sanayisi alanında somut projelerle her geçen gün daha da pekişiyor. Barzan Holding ile imzaladığımız bu iyi niyet anlaşması 4 farklı kıtada 15'ten fazla ülke tarafından tercih edilen taktik İHA sistemlerimizin ve insansız deniz sistemleri kabiliyetlerimizin Katar'da yerel olarak üretilmesini, entegrasyonunu ve ileri kabiliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyor. STM olarak mühendislik gücümüzü ve teknoloji birikimimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşarak ortak üretim ve sürdürülebilir savunma ekosistemleri oluşturmayı önemsiyoruz. Bu işbirliğinin, her iki ülkenin savunma ve havacılık sanayisi kabiliyetlerine uzun vadeli katkılar sunacağına inanıyoruz."