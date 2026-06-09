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Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması için istikşafi görüşmeler başlıyor

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Türkiye ve Kanada, ticari ortaklığı geliştirmek amacıyla Serbest Ticaret Anlaşması için istikşafi görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldı. Enerji, havacılık, nükleer ve savunma alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

TİCARET Bakanlığı ve Kanada Uluslararası Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, iki ülke arasında ticari ortaklığı geliştirmek amacıyla Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Ortak açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun, iki ülke arasındaki güçlü ve giderek gelişen ekonomik ortaklığı ilerletmek amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Sayın Mark Carney arasında yakın zamanda gerçekleştirilen telefon görüşmesinin üzerine inşa edilen bu temas vesilesiyle Bakanlar, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine yönelik ortak kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu doğrultuda, ticari ortaklığın ihtiva ettiği potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesini amaçlayan ve her iki ülkenin de ortaya koyduğu vizyonu yansıtan bir adım olarak, bir Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar, yakın zamanda Hava Ulaştırma Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesini memnuniyetle karşılamışlardır. Söz konusu gelişmenin, ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirerek yolcular, iş insanları ve ihracatçılar için yeni fırsatlar yaratacağı değerlendirilmiştir. Gelişmiş hava ulaşım bağlantıları ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak ve ekonomilerimizi birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Bakanlar, Türkiye-Kanada ilişkilerinin temelini oluşturan güçlü beşeri bağların önemini teyit etmişlerdir. Dinamik toplumların, ailevi bağlar ile kültürel ve eğitim alanlarındaki etkileşimlerin, ticari ilişkilerin ötesine geçen kapsamlı ortaklığımızın temel dayanakları olmaya devam ettiği ifade edilmiştir" denildi.

'KARŞILIKLI ZİYARETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA MUTABIK KALINDI'

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, enerji alanını iş birliğinin daha da geliştirilebileceği umut vadeden bir alan olarak değerlendirmişlerdir. Bu çerçevede, her iki ülkenin temiz enerji dönüşümü hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanındaki fırsatların yanı sıra nükleer enerji alanındaki iş birliği imkanlarının, Kanada'nın CANDU teknolojisinin Türkiye'nin kaynak çeşitlendirme hedeflerine sağlayabileceği olası katkılar da dahil olmak üzere incelenmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar ayrıca her iki ülkenin de dünya standartlarında yetkinliğe ve yenilikçiliğe sahip olduğu havacılık ve uzay sektöründe daha yakın iş birliği olanaklarını memnuniyetle karşılamışlardır. Savunma, güvenlik ve ilgili sanayi alanlarındaki iş birlikleri de dahil olmak üzere; büyümeyi, yatırımları ve ortak teknolojik ilerlemeyi teşvik edecek ortaklıkların geliştirilmesi imkanlarının araştırılması konusunda görüş birliğine varmışlardır. Yakalanan bu ivmeyi sürdürmek amacıyla Bakanlar, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Söz konusu ziyaretler, diyaloğun daha da derinleştirilmesi, iş çevreleri arasındaki temasların artırılması ve somut iş birliği alanlarının belirlenmesi açısından önemli fırsatlar sunacaktır. Bakanlar, Türkiye ile Kanada'nın ticari ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırımları teşvik etmek ve her iki ülke halkına kalıcı faydalar sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde de yakın iş birliğini sürdürme konusundaki beklentilerini ifade etmişlerdir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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