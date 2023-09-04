Türkiye ve Japonya, savaş bittiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için iş birliği yapacak. Türk ve Japon bakanlar yarın İstanbul'da bir araya geldikten sonra ortak açıklama yayımlayacak. Ardından Ukrayna, Türkiye ve Japonya'dan şirketler üçlü iş forumunda yol haritası belirleyecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Japonya'nın iş birliğinin önemli bir fırsat olacağını söyledi.

Türkiye ve Japonya, savaş bittiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için birlikte harekete geçecek. İş birliği çerçevesinde Türk ve Japon bakanlar İstanbul'da bir araya gelecek, ardından Türkiye, Ukrayna ve Japonya'dan şirketler üç iş forumu düzenleyecek.

TÜRKİYE VE JAPONYA, UKRAYNA'YI YENİDEN İNŞA EDECEK

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da şehirler büyük zarar gördü. Başkent Kiev başta olmak üzere ülkede pek çok şehirde binalar yıkıldı, altyapı çöktü. Japon medyası, Türk ve Japon şirketlerin, savaş bittiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için iş birliği yapacağını yazdı.

ÖNCE BAKANLAR, ARDINDAN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELECEK

Nikkei Asia'dan Sinan Tavşan'ın Japon yetkililerden aktardığına göre, yarın Türk ve Japon bakanlar İstanbul'da bir araya gelecek. Ardından Ukrayna'daki üçüncü ülkelerle iş birliği konusunda ortak açıklama yayımlayacak. Daha sonra Türk, Japon ve Ukraynalı şirket temsilcileri 21 Eylül'de üçlü iş forumunun ilk buluşmasını gerçekleştirecek.

BAKAN BOLAT: BÜYÜK BİR FIRSAT

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın yeniden inşasının Türk ve Japon şirketlerin iş birliği açısından büyük bir fırsat olacağını kaydetti. Bolat, "Bu konuda en yakın zamanda bir iş görüşmesi yapıp görüş ve tecrübe paylaşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda mümkün olan en kısa sürede bir iş toplantısı düzenlemenin ve görüş ve deneyim alışverişini kolaylaştırmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. En önemli hedefimiz, Türk müteahhitlerinin girişimcilik becerilerini ve yerel pazar bilgilerini Japonya'nın finansman kabiliyetleri ve teknolojileriyle birleştirerek bir sinerji yaratmak ve önemli projeler üstlenmektir." ifadelerini kullandı.