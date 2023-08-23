Türkiye ve Irak Enerji İşbirliği Görüşmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüştü. Görüşmede, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı ve bölgesel meseleler ele alındı. İki ülke arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul-Ghani görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 22 Ağustos 2023 tarihinde Ankara'da Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul-Ghani ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bakanlar, Irak- Türkiye ham petrol boru hattı başta olmak üzere muhtelif ikili ve bölgesel meseleleri ele almıştır. Irak- Türkiye ham petrol boru hattının iki ülke için önemini vurgulayan Bakanlar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan muayene, kontrol ve bakım çalışmaları sonrası hattan petrol akışının en kısa zamanda devam etmesinin önemini ifade etmişlerdir" denildi.

İki bakanın, Türkiye ve Irak'ın petrol ve gaz, gaz ve elektrik sistemlerinin birbirine bağlanması, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin yolları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu'nun eş başkanları olan iki bakanın, Komisyon'un 19'uncu toplantısını uygun olan en yakın tarihte Bağdat'ta gerçekleştirmeye karar verdiği bildirildi.