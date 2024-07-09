Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Güney Kore arasında biyoteknoloji anlaşması imzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve Incheon Serbest Ekonomik Bölgesi Komisyon Üyesi Won-Sok Yun İyi Niyet Anlaşmasına (MoU) imza attı. Yapılan anlaşma ile Güney Kore ile Türkiye arasında özellikle biyoteknoloji, ilaç ve ilgili sektörlerde ticareti teşvik etmek ve desteklemek hedefleniyor.

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve Incheon Serbest Ekonomik Bölgesi Komisyon Üyesi Won-Sok Yun İyi Niyet Anlaşmasına (MoU) imza attı. Yapılan anlaşma ile Güney Kore ile Türkiye arasında özellikle biyoteknoloji, ilaç ve ilgili sektörlerde ticareti teşvik etmek ve desteklemek hedefleniyor.

Türkiye'nin onur konuğu olarak seçildiği Bioplus Interphex Korea 2024 etkinliklerinde, Türkiye'yi temsil ederek Güney Kore'nin başkenti Seul'a giden Biyoteknoloji Vadisi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş önderliğindeki heyet, Incheon Serbest Ekonomik Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sırasında Biyoteknoloji Vadisi ve Incheon Serbest Ekonomik bölgesi arasında İyi Niyet Anlaşması (MoU) imzalandı.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Yapılan anlaşma, yatırım, ticaret, teknoloji değişimi ve ekonomik kalkınma alanlarında iş birliklerini teşvik edici nitelikler taşıyor. Biyoteknoloji Vadisi ve Incheon Serbest Ekonomik bölgesi için faydalı olan girişimler üzerinde bir arada çalışma, karşılıklı saygı ve ortak hedeflere dayalı güçlü bir ilişki geliştirme niyetlerini kapsıyor. Anlaşma kapsamında, her iki bölgede de faaliyet göstermek isteyen işletmelere bilgi, rehberlik ve destek sağlanarak yatırım fırsatlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

İki bölgedeki işletmeler ve kurumlar arasında teknoloji ve uzmanlık alışverişi teşvik edilecek. Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda yenilikçi çözümlere ve ilerlemelere yol açabilecek araştırma ve geliştirme projelerinde iş birliği yapılabilecek. Yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek üzere üniversiteler, araştırma kurumları ve şirketler arasında da ortaklıkların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

"TÜRKİYE VE GÜNEY KORE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ"

Anlaşmayı değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, MoU kapsamında gerçekleştirdikleri iyi niyet, dostluk ve iş birliği anlaşmasının hayırlı olmasını dileyerek Türkiye ve Güney Kore'nin yapılan anlaşmalarla güçlerini birleştirdiklerini söyledi. Dr. Varlıbaş açıklamasında, ülkelerin el birliğiyle uluslararası düzeyde, insanlığın hayat standartlarını artıran yeniliklere ulaşmasının global kalkınmanın önemli etkenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Güney Kore Türkiye Kore Uluslararası İlişkiler Ekonomi Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Diyarbakır Valisi Ömer Murat Zorluoğlu nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu? YKS sonuçları açıklandı mı (TYT- AYT- YDT)?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title