Türkiye ve Dünya Bankası'ndan Orman Yangınları İçin İşbirliği Konferansı

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Türkiye ve Dünya Bankası, 'Orman yangınları için işbirliği ve dirençlilik' başlıklı uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, entegre orman yangını yönetimi ve uluslararası işbirliği üzerine odaklanıyor.

Türkiye ve Dünya Bankası, "Orman yangınları için işbirliği ve dirençlilik" konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile düzenlenen "Entegre Orman Yangını Yönetimi için Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi" başlıklı uluslararası konferansın başladığı bildirildi.

"Orman yangınları için işbirliği ve dirençlilik" konulu çalıştayın, 18 Haziran'a kadar devam edeceğine işaret edilen açıklamada, etkinliğin, Kore Yeşil Büyüme Vakıf Fonu tarafından desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, katılımcıların, orman yangını yönetimi alanındaki en acil konuları ele aldığı belirtilerek, "Oturumlarda, entegre ulusal ve bölgesel yangın yönetimi çerçeveleri, erken uyarı sistemleri, uzaktan algılama ve yapay zeka alanlarındaki ilerlemeler, topluluk temelli ve ekosistem merkezli önleme stratejileri, dirençlilik, iyileştirme ve restorasyon için finansman araçları ile sınır ötesi koordinasyon ve uluslararası bilgi ortaklıkları konuları değerlendiriliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de "Çalıştay, dünya genelinde gözlemlediğimiz giderek aşırılaşan hava modelleriyle ilişkili en yıkıcı olaylardan birine cevap vermek için bölgesel işbirliğine ihtiyaç duyulduğu kabul edilerek düzenlenmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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