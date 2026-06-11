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Türkiye ve Bulgaristan'dan yaz sezonunda gümrüklerdeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik işbirliği

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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Bulgaristan Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov başkanlığında Sofya'da yapılan toplantıda, yaz dönemi yoğunluklarının azaltılması, gümrük kapılarının modernizasyonu ve kaçakçılıkla mücadele gibi konular ele alındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Bulgaristan Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov başkanlıklarında, Sofya'da yapılan toplantıda, yaz döneminde gümrük kapılarında yolcu hareketliliği nedeniyle oluşabilecek yoğunlukların azaltılmasından geçişlerin hızlandırılmasına kadar çeşitli konular ele alındı.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Uçarmak ile beraberindeki heyetin, Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Uçarmak ve Shushkov'un başkanlıklarında Sofya'da yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki gümrük işbirliğinin mevcut durumunun gözden geçirildiği bildirilen paylaşımda, gümrük kapılarının modernizasyonu, geçişlerin hızlandırılması, kaçakçılıkla mücadele ve ticaretteki taşıma modlarının çeşitlendirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı aktarıldı.

Paylaşımda, ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar ve gümrükler konularında görüş alışverişinde bulunulduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İki ülke heyetlerinin bir araya geldiği toplantıda, özellikle yaz sezonunda artan yolcu hareketliliği nedeniyle gümrük kapılarında oluşabilecek yoğunlukların etkin koordinasyon ve yeterli personel görevlendirilmesi yoluyla azaltılması ele alınmış, ülkelerimiz arasında gümrük alanındaki somut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edilmiştir."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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