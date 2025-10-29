Türkiye ve BAE Sağlık Sektöründe İşbirliği Fırsatlarını Geliştiriyor

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sağlık sektörler temsilcileri İstanbul'da düzenlenen alım heyeti organizasyonunda bir araya geldi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, İKMİB tarafından BAE'nin Ankara Büyükelçiliği organizasyonuyla İstanbul'da alım heyeti etkinliği düzenlendi.

Tıbbi cihaz, ilaç, OTC ürünleri ve dental sektörlerine yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında, BAE'den katılan 12 firma, Türk sağlık sektörünün önde gelen 50 Türk firması ile bir araya geldi. Gün boyunca süren görüşmelerde 400'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirilirken, hem yeni ticari bağlantılar kuruldu hem de mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.

Etkinlik kapsamında heyeti ziyaret eden BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve BAE Misyon Başkan Yardımcısı Moza Alhosani, sektör ve birlik faaliyetleri hakkında bilgi alarak, katılımcı firmalara başarılar diledi. BAE heyetiyle bir araya gelen İKMİB Tıbbi Cihaz Komitesi Üyesi ve TİM Delegesi Adil Boz ile İKMİB Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Yılmaz, etkinliğe katılan firmaları ziyaret ederek, işbirliği fırsatlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğin ikinci gününde BAE'li alıcı firmaların Türk sağlık sektörünü ve üretim altyapısını yerinde görmesi amacıyla, alım heyeti temsilcilerine yönelik alan gezisi düzenlendi.

"BAE, Türk sağlık sektörü için stratejik öneme sahip"

Açıklama değerlendirmelerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk sağlık sektörünün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak ve ihracat potansiyelini güçlendirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini, BAE'nin Türk sağlık sektörü için stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu belirtti.

Eczacılık ürünleri ihracatının 2024'te önceki yıla göre yüzde 1,59 artışla 1,55 milyar dolara yükseldiğini anımsatan Pelister, ocak-eylül döneminde ise ihracatın yıllık bazda yüzde 16 artışla 1,28 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Pelister, BAE'ye yapılan eczacılık ürünleri ihracatının bu yılın 9 ayında 8 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BAE'de sağlık sektörüne yönelik büyük potansiyel olduğunu görüyoruz. İleri teknolojiye, inovasyona ve kaliteye dayalı üretim gücümüzle BAE ile olan ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu tür alım heyeti organizasyonları, firmalarımızın yeni pazarlara açılması ve ihracatını artırması açısından büyük önem taşıyor. Sektörümüzün küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."