Bakan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ile elektrik iş birliğini görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Parviz Şahbazov ile gerçekleştirdiği çevrimiçi görüşmede, bölgesel enerji güvenliğini güçlendirecek iş birliği konularını ele aldıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve heyetiyle çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki elektrik iletim imkanlarının değerlendirildiğini ifade eden Bayraktar, bu alanda üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek projeler ile bölgesel enerji güvenliğini güçlendirecek iş birliği başlıklarının ele alındığını kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında uzun yıllara dayanan güçlü ortaklığın bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, bu iş birliğinin elektrik alanında da daha derin ve daha stratejik bir çerçevede ilerlemesini önemsediklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı