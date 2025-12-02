Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut 'MÜSİAD Vizyoner'25'te konuştu Açıklaması

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, TVF'nin 10 yılını tamamlamadan dünyanın en büyük 10 fonundan biri haline geldiğini belirterek, "İnşallah hem bünyemizdeki varlıkların değerinin artması hem de gitgide daha fazla şirketler ve varlıklar kazanmamız yoluyla sıralamadaki yerimizin de pozitif anlamda değişeceğini düşünüyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen, Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikte "Uzun Vadeli Gücün Anatomisi" başlıklı konuşma yapan Ermut, gelişmekte olan ekonomiler arasında bulunan Türkiye'nin yeni düzende hak ettiği değeri görmesi için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Dünyanın en sıkıntılı bölgelerden birisi olarak görülen coğrafyada yer aldıklarını dile getiren Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi anlatıyorsunuz. Türkiye'nin dinamikleri, ekonomik gelişme, genç nüfus, stratejik konum, çekilen doğrudan yatırım... Bütün bunlardan bahsederken dönüp dolaşıp yatırımcıların her zaman sorduğu 'peki ya bölgesel realiteler, bölgesel sıkıntılar Türkiye'nin ekonomisini ya da gelişmesini etkileyecek mi?' Yıllardır bu soruya cevaplarını geliştirmiş, bu coğrafyada pek çok devlet kurmuş, hayatta kalmış, bu konuda yetenekler ve tecrübeler geliştirmiş bir ülkenin halkının ortaya çıkan tecrübeden 'nasıl yararlanırım'ın doğru yöntem olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."

"Hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli bir aktörüz"

Arda Ermut, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin hiçbir zaman sakin olmasını beklemediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat biz Türkler olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve daha öncesinde kurduğumuz bütün devletler olarak bu konuda bazı şeyler yaptık. Bunlara cevaplar verdik ve bu sayede hayatta kaldık ve yine dünyada şu anda gündemi belirlemede hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli bir aktör, fikri alınmadan artık hareket edilmeyen bir güç olarak da her seferinde bu konumumuzu güçlendirme yolunda ilerliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye gelecek olan, globali hedefleyen, bölgeyi hedefleyen, uluslararası yatırımcıların es geçemeyeceği bir şekilde mutlaka burada konumlanmadan bütün bu bölgeye hitap edemeyeceği bir gerçeklikten bahsediyoruz. Bu sadece coğrafi bir realite değil. Aynı zamanda buradaki insan kapasitesi, bütün bu bakiyeyi kendinde toplamış ve bu tecrübeyi kendinde potansiyele dönüştürme noktasında bir yeteneğe erişmiş bir insan kapasitesinden bahsediyorum burada."

Ermut, dünyanın yeni tanıştığı sorunların birçoğunu yıllardır bir şekilde pratik ettiklerini ve bunlarla ilgili çözümler geliştirdiklerini anlattı.

"Türkiye kendi yolunda kararlılıkla ilerliyor"

TVF Genel Müdürü Ermut, değişimin bu kadar hızlandığı bir dönemde Türkiye ve Türk halkı olarak buna nasıl uyum sağladıklarına değinerek, jeopolitik gerilimler, küresel düzensizlik, yapay zekanın enteresan ve asimetrik bir şekilde gelişmesi, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan yeni durumlar gibi konulardan bahsetti.

Eskiden şirketlerin kendi faaliyet alanlarına odaklandığını ve o konuda hareket ettiğini dile getiren Ermut, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi düzen, düzensizlik ve yeni düzen çizgisinde gidip gelen dinamik bir süreç içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Her şeyin birbirine çok daha bağlı ve etkilerinin anında yayıldığı bir realiteden bahsediyorum. Böyle bir ortamda Türkiye'nin kendi yolunu çizen bir ülke olarak hareket edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu her gün daha iyi bir şekilde idrak etmiş oluyoruz. Türkiye'nin bir taraftan kendi yolunda kararlılıkla ilerlerken diğer taraftan küresel ekonominin şekillenen yapısına bölgesel ve küresel aktör olarak uyum sağlayan ülkelerden biri haline gelme noktasındaki attığı adımları da görüyoruz."

Ermut, Türkiye'nin yeni teknolojik alanlarda ve savunma sanayisinde başarılı sonuçlar elde ettiğini aktararak, daha önce hızlıca kapatamadıkları bazı mesafeleri çok hızlıca kapatma imkanı bulduklarını dile getirdi.

"8 sektörde 34 şirketten ve lisanslardan oluşan bir portföyü yönetiyoruz"

Arda Ermut, TVF'nin kuruluş amaçlarından bahsederek, tüm dünyanın yavaş yavaş bu modele doğru geçmeye başladığını, sadece bugünün fırsatlarına değil yarının ihtiyaçlarına da odaklanan uzun vadeli bir yaklaşıma sahip olduklarını söyledi.

Özel sektör kaslarına ama kamu sorumluluklarına sahip bir yapı olduklarını anlatan Ermut, şunları kaydetti:

"Çok şükür bugün ilk 10 yılımızı henüz tamamlamadan dünyanın en büyük 10 fonundan biri haline geldik. İnşallah hem bünyemizdeki varlıkların değerinin artması hem de gitgide daha fazla şirketler ve varlıklar kazanmamız yoluyla sıralamadaki yerimizin de pozitif anlamda değişeceğini düşünüyoruz. Varlık Fonu bugün toplam 8 sektörde 34 şirketten ve lisanslardan oluşan bir portföyü yönetiyor. Bildiğiniz gibi çoğu kendi sektöründe şampiyon olarak nitelendirebileceğimiz stratejik şirketler."

Ermut, bünyelerindeki şirketlere ilişkin bilgiler ve örnekler vererek, şirketlerin değişen koşullara, yeni ortama ve realiteye sağlıklı biçimde uyum sağlayabilmeleri için destek sağladıklarını aktardı.

"Türkiye Sigorta'nın pazar değeri 2,5 milyar dolara ulaştı"

TVF Genel Müdürü Ermut, kamu bankalarının üyesi konumunda bulunan sigorta şirketlerini 285 milyon dolarlık bir yatırımla birleştirdiklerini ve Türkiye Sigorta'yı şu anda sektörün lideri durumunda olan ve pazar değeri 2,5 milyar dolara ulaşan dev bir şirket haline getirdiklerini söyledi.

Ermut, TVF'nin bu adımları atarak yeni düzene karşı somut cevaplar verdiğini vurgulayarak, 1,5 milyar avroluk yatırımla İstanbul Finans Merkezini hayata geçirdiklerini, 50 bin kişinin çalıştığı yeni bir ekosistem oluşturduklarını anlattı.

Türkiye Varlık Fonu gibi yapıların hızlı aksiyon alabildiğini kaydeden Ermut, devletler arasında yapılan anlaşmaların bu sayede hızlıca hayata geçirilebildiğini sözlerine ekledi.