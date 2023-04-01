Türkiye Tek Yürek kampanyasında büyük fire! Söz verilen 115 milyar liralık bağışın 31 milyar liralık kısmı yatırılmadı

11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası, yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlenmiş ve gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplanmıştı. Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "115 milyar liralık taahhüdün yaklaşık 84 milyar 400 milyon lira kadarlık miktarı fiilen yatırılmış durumda." dedi. Böylece yaklaşık 31 milyar liralık bağışın hala yapılmadığı ortaya çıktı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde on binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı.

115 MİLYAR TL'DEN FAZLA PARA TOPLANDI

Felaketin ardından yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 8 saat süren programda toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı. Ortak yayın boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.

"ŞU ANA KADAR 84 MİLYAR 400 MİLYON LİRA YATIRILDI"

Ancak bugüne kadar söz verip de bağış miktarını AFAD'a hala teslim etmeyen çok sayıda kişi ve kurum var. Bağış miktarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu noktada geldiğimiz aşama 84 milyar lirayı aştı. Yani 84 milyar 400 milyon lira civarında. 115 milyar liralık taahhüdün yaklaşık 84 milyar 400 milyon lira kadarlık miktarı fiilen yatırılmış durumda." ifadelerini kullandı.

31 MİLYAR LİRALIK SÖZ TUTULMADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamaya göre, söz verilen bağış miktarından yaklaşık 31 milyar liralık kısmı hala hesaplara aktarılmamış.

İKİ HAFTADA 10 MİLYAR LİRA YATIRILDI

Oktay, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, kampanyaya taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını açıklamıştı. Böylece 2 haftada 10 milyar liralık daha bağış sözünün yerine getirildiği ortaya çıktı.