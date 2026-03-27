Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde önemli bir alternatif merkez haline geldiğini bildirerek, "Bu süreçte, üretim tarafında katma değerli sektörlere yönelmek, ihracatı çeşitlendirmek ve teknoloji odaklı büyümeyi desteklemek, küresel belirsizlikler karşısında en güçlü sigortamız olacaktır." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Baran, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, enerji arzını, ticaret yollarını ve tüm dünyadaki fiyat dengelerini etkilediğini aktardı.

Petrol fiyatlarının yükselmesinin, üretimden lojistiğe, gıdadan sanayiye ve sigortacılığa kadar her alanda maliyetleri yukarı çeken zincirleme bir etki ortaya çıkardığına işaret eden Baran, özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın, taşımacılığı, tarım üretimini, tedarik zincirlerini ve tüketici fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Baran, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, deniz taşımacılığı ve sigortacılık maliyetleriyle küresel ticaret psikolojisini de şekillendirdiğin bildirerek, "Tankerlerin boğazı geçemeyip açıkta beklemesi, sigorta primlerinin tırmanmasına, piyasalarda korku ve belirsizlik oluşmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

"Savunma sanayisindeki birikimin önemli olduğu net anlaşıldı"

Türkiye'nin bir denge politikası güttüğünü ve sorunları aklıselimle çözme konusundaki tavrını net biçimde ortaya koyduğunu aktaran Baran, "Türkiye'nin savunma sanayisi gücü ve diplomasi geleneği, bulunduğumuz coğrafyada barış ve istikrar adası olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bu süreçte, ASELSAN'dan TUSAŞ'a, ROKETSAN'dan HAVELSAN'a, BAYKAR'dan FNSS'ye kadar gurur duyduğumuz şirketlerle son 20 yıllık süreçte savunma sanayisinde elde ettiğimiz birikimin ne denli önemli olduğu çok net anlaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin, dünya ekonomisini derinden etkileyen bu gelişmeler karşısında, güçlü üretim altyapısı, dinamik özel sektörü ve stratejik konumuyla ekonomisini dengede tutmak için azami gayret sarf ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda olan Türkiye, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde önemli bir alternatif merkez haline geliyor. Küresel şirketler, üretim ve lojistik ağlarını çeşitlendirmek isterken Türkiye'yi daha fazla gündemlerine alıyor. Bu süreçte üretim tarafında katma değerli sektörlere yönelmek, ihracatı çeşitlendirmek ve teknoloji odaklı büyümeyi desteklemek, küresel belirsizlikler karşısında en güçlü sigortamız olacaktır."