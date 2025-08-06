Türkiye-Suriye İş Dünyası İçin Önemli Törende 10 Mutabakat Zaptı İmzalandı

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ev sahipliğinde Türkiye-Suriye yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Ticaret Bakan Yardımcısı ve Suriye Ekonomi Bakanı'nın katılımıyla 10 mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye- Suriye yuvarlak masa toplantısı kapsamında mutabakat zaptları imza töreni düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Türkiye- Suriye yuvarlak masa toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi-Suriye- Türkiye İş Konseyi, DEİK-Şam Ticaret Odası, DEİK-Halep Ticaret Odası, DEİK-Lazkiye Ticaret Odası, DEİK-Hama Ticaret Odası, DEİK-Halep Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası (İTO)-Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-Halep Ticaret Odası ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası-Halep Ticaret Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

10 mutabakat zaptının imzalandığı tören sonrası toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
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