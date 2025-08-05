Türkiye-Suriye Ekonomi İşbirliği için Yuvarlak Masa Toplantısı

TÜRKİYE-SURİYE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 2 ülke arasında ekonomik iş birliği temasları değerlendirildi. Bakan Bolat, Suriye ile karşılıklı olarak gerçekleşen ziyaretler ve yapılacak anlaşmaların, Türkiye ve Suriye'nin güçlü bir ticaret ve yatırım ilişkisi geliştirmesine vesile olacağını söyleyerek, "Bu çerçevede az önce Ticaret Bakanlığımızda, ev sahipliği yaparak heyetler arası ve ikili görüşmelerimizi tamamladık. Bu görüşmelerin sonunda her iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret ilişkilerini geliştirmek adına bir kurumsal zemin teşkil etmesi için kısaca 'JETCO' dediğimiz Ortak Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Komitesi'ni kurduk. Bundan sonra gerek resmi görüşmeler gerekse özel sektör görüşmeleri, bu JETCO temelinde hızlanacaktır. Bunun yanında yine az önce bakanlığımızda her 2 ülkenin ekonomi ve ticaret bakanlıkları arasında teknik ve eğitim iş birliği konularında anlaşmayı da imzaladık" diye konuştu.

'SURİYE İLE ENGELLERİ KALDIRDIK'

JETCO mekanizması başladıktan sonra birçok sorunu karşılıklı olarak çözeceklerini aktaran Bakan Bolat, "Engelleri ortadan kaldıracağız ve ekonomik ilişkilerimizi sadece ticaret temelinde değil, aynı zamanda yatırımlar, üretim, altyapı, enerji birçok alanda iş birliği temelinde geliştireceğiz. Sayın mevkidaşım ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık alanındaki faaliyetlerimizi de kapsamlı şekilde ele aldık. Biz 8 Aralık devriminden sonra Türkiye olarak ihracatta, ithalatta ve transit ticarette Suriye ile ilgili olarak bütün engelleri kaldırdık. Transit ticareti 1-2 ürün hariç tamamen serbest hale getirdik. Şu anda taşımacılık alanında her iki ülkenin ulaştırma bakanları yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da imzaladıkları anlaşma ile hem ikili taşımacılıkta hem de transit taşımacılıktaki engelleri kaldırma konusunda anlaştılar" dedi.

'YATIRIMLARIMIZ HIZLA DEVAM ETMEKTE'

Türkiye ile Körfez arasında Suriye'nin de istifade edeceği şekilde transit ticaretin hızlanacağını belirten Bakan Bolat, "Gümrük kapılarımızın modernize edilmesi ve genişletilmesi konusunda da yatırımlarımız hızla devam etmektedir. Hava yolu taşımacılığında; Türkiye ile Suriye arasında bugün itibarıyla haftada 17 sefer Türk Hava Yolları ve AJET üzerinden karşılıklı seferler yapılmaktadır. Bunun yanında Ortak Gümrük Komitesi kurulması konusunda da karşılıklı olarak niyet beyanlarımızı yaptık. Ortak sanayi bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri konusunda değerli Suriyeli Bakanımız bugün öğleden sonra Sanayi Bakanımızın misafiri olarak Ankara'daki organize sanayi bölgesinde inceleme yapacak. Yarın da İstanbul'da organize sanayi bölgesi incelemelerini yapacak" diye konuştu.

'TÜRK İŞ İNSANLARINA GÜVENİYORUZ'

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar, hiçbir devletin Türkiye ve Suriye'nin birbirleri için yaptıklarından fazlasını yapamayacağını ifade ederek, "Önümüzdeki kuşaklar için her şeyde ortaklık sağlanmalı. Türkiye'nin tecrübesi bizim için 'mucize' diye nitelendirebileceğimiz bir tecrübedir. Türkiye 20 yıl içerisinde dünyadaki en büyük ekonomilerden birine dönüştü. Türkiye öyle bir aşamaya geldi ki örgütler bile Türkiye'den de çekilmeye başladı. Türkiye'nin ortağımız olmasını istiyoruz. Biz Türkiye ekonomisine ve Türk iş insanlarına güveniyoruz. Özellikle yatırım alanındaki tecrübelerine güveniyoruz. Ümit ediyoruz ki Türkiye, Suriye'de de fabrikalar kursun, Suriye üzerinden sanayi ürünlerini ihraç etsin" diye konuştu.

'DEVLETİMİZİN YAKLAŞIMINI DESTEKLİYORUZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'de huzur ve istikrarın yeniden hakim olmaya başladığını, karşılıklı ticaret ve yatırımlar için şartların gelişmeye başladığını ifade ederek, "Bu toplantı vesilesiyle, altını çizerek vurgulamak istiyoruz ki biz iş dünyası olarak, devletimizin takip ettiği Suriye'nin toprak bütünlüğünü öne çıkaran yaklaşımı tamamen destekliyoruz. Bu açıdan, ekonomik kalkınma çabalarının temel önceliklerin arasında yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,