ATO Başkanı Baran, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Slovakya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin, 4 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Michal Slivovic, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin, geçen yıl itibarıyla 4 milyar dolar seviyesini aştığını işaret eden Baran, "Bu rakamın, daha da yukarı taşınabileceğine inanıyoruz. Kısa vadede ticaret hacmimizi, 5 milyar dolar seviyesine çıkarabilecek potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

-"Slovakya, Ankara'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında"

Baran, Türkiye ile Slovakya arasındaki ticarette, Ankara'nın payının arttığına dikkati çekerek, "2025 yılında, Ankara'dan Slovakya'ya yaklaşık 986 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk üç ayında ise bu rakam 352 milyon dolara ulaştı. Slovakya, Ankara'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Slovakya ile özellikle savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunun altını çizen Baran, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin dengeli şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Büyükelçi Michal Slivovic de Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkilerin son dönemde önemli bir ivme kazandığına değinerek, gerçekleştirilecek işbirliklerini daha da güçlendirmek istediklerini belirtti. Geçen yıl Slovakya'dan Türkiye'ye yaklaşık 270 bin turist geldiğini işaret eden Slivovic, karşılıklı ilgi ve dostluk ilişkilerinin önemine işaret etti.