Türkiye-Rusya Orman Endüstrisi İş Birliği Gelişiyor

Made in Russia, Orman endüstrisinde Türk - Rus iş birliğini güçlendirmek amacıyla 25-26 Eylül'de TÜYAP Intermob Fuarı'nda geniş çaplı bir heyeti bir araya getirecek.

Made in Russia'dan yapılan açıklamaya göre, 20'den fazla önde gelen Rus şirketi, temel malzemelerden (kontrplak, kereste, kaplama, OSB, sunta, MDF paneller, kağıt ve karton) yenilikçi ahşap evler de dahil olmak üzere inşaat ve konut yapımı için hazır çözümlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunacak.

Etkinlik sadece Rusya'nın ihracat potansiyelini göstermeyi değil, aynı zamanda iki ülkenin iş çevreleri arasındaki güveni güçlendirmeyi ve uzun vadeli ortaklıklar kurmayı da amaçlıyor.

İş heyetlerinde "Made in Russia" ulusal marka sertifikasına sahip Rus işletmeleri yer alıyor. Katılımcıların kapsamlı ihracat deneyimine sahip olduğu ve uzun süredir güvenilir tedarikçiler olarak kendilerini kanıtladıkları belirtiliyor.

Bunlar arasında Belka LLC Türkiye, Kazakistan, Moğolistan ve Özbekistan'a ürün tedarik ediyor. Yartsevskaya Fanera LLC ise İran, Türkiye, Mısır ve Azerbaycan'a ihracat yapıyor. Terra Sibirika LLC, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin, İran, Güney Kore, Japonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Fransa ve Hollanda'daki ortaklarıyla çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "Made in Russia" ulusal markasının Türkiye'deki temsilcisi Timur Safin, ulusal markanın Türk işletmeleri için bir kalite sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bugün bu marka altındaki ürünler dünyanın onlarca ülkesindeki süpermarketlerin raflarında ve çevrimiçi mağazalarda bulunabiliyor ve coğrafya sürekli genişliyor. Türkiye, doğal olarak, ulusal "Made in Russia" markasının güven ve verimli işbirliğinin göstergesi olarak hizmet ettiği öncelikli alanlardan biri haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Terra Sibirika LLC Başkanı Maria Vlaskina da Türkiye'nin, ahşabın her zaman kültürün parçası olduğu bir ülke olduğunu belirterek, "Zenginliği ve sofistikeliği simgeleyen ahşap cepheli ve oymalı iç mekanlara sahip Osmanlı konaklarını hatırlayalım. Rusya için bile benzersiz olan bir malzeme sunuyoruz: Sibirya sediri. Ondan yapılan evler dayanıklıdır, güzeldir ve sağlık üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Bu özellikler araştırmalarla doğrulanıyor ve Türk ortaklarımızda yankı buluyor." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da gerçekleştirilecek olan heyet programı zengin ve pratik sonuçlara odaklanıyor. Program, en büyük endüstri fuarı Intermob ziyareti, endüstri dernekleri, iş dernekleri ve potansiyel ithalatçıların temsilcileriyle toplantılar içeriyor. Ana unsur, katılımcıların teslimat koşullarını, ürünlerin Türk pazarının özel gereksinimlerine uyarlanmasının yanı sıra ortak projelerin uygulanması ve üretimin olası yerelleştirilmesi olasılıklarını ayrıntılı olarak tartışmalarına olanak tanıyan B2B görüşmeleri olacak.