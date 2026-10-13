Türkiye-Romanya Enerji Forumu'nda Türk şirketlerine 20 gigavat hedefi anlatıldı

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Romanya'nın 2035'e kadar yaklaşık 20 gigavat ilave yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturmayı hedeflediği, bu kapsamda güneş ve rüzgar enerjisi, enerji depolama ve şebeke modernizasyonu alanlarında Türk şirketleri için yatırım fırsatlarının bulunduğu bildirildi.

Türkiye ile Romanya arasında enerji alanındaki yatırım ve iş birliği fırsatlarının ele alındığı Türkiye-Romanya Enerji Forumu Ankara'da başladı. Forum kapsamında, iki ülkenin enerji sektörü temsilcileri, yatırımcıları ve finans kuruluşları bir araya geldi. Etkinlikte, Romanya'daki güneş enerjisi ve batarya depolama yatırımları, Türk şirketlerinin bu pazardaki yatırım fırsatları, proje geliştirme süreçleri, finansman olanakları ve şebeke bağlantıları ele alındı.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Bogdan Mihailescu, burada yaptığı açılış konuşmasında, Romanya'nın enerji stratejisi kapsamında enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi, düşük karbonlu elektrik üretimini artırmayı, depolama kapasitesini geliştirmeyi ve elektrik şebekelerini modernize etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Mihailescu, 2035'e kadar Romanya'nın toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 80'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmasının hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu seviyeye ulaşabilmek için ülkemizin ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş enerjisinde yaklaşık 20 gigavatlık ilave yenilenebilir enerji kapasitesine ihtiyacı var. Bu, mevcut enerji sisteminde küçük bir değişiklikten ziyade büyük bir yatırım döngüsü anlamına geliyor. Dolayısıyla güneş ve rüzgar enerjisi cazip yatırım alanları olmaya devam ediyor. Romanya, yılda yaklaşık 210 güneşli gün ve güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesine uygun geniş alanlarıyla Güneydoğu Avrupa'nın en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkesi."

Romanya'nın 2030'a kadar batarya sistemleri ve pompaj depolamalı hidroelektrik tesisleri sayesinde en az 2 bin megavatlık elektrik depolama kapasitesi hedeflendiğini aktaran Mihailescu, yenilenebilir enerji üretimindeki artışın depolama ve şebeke esnekliği ihtiyacını güçlendirdiğini söyledi.

Mihailescu, elektrik iletim ve dağıtım altyapısının modernizasyonu için gelecek 5 yılda en az 15 milyar avroluk yatırım yapılması gerektiğine işaret ederek, trafo merkezleri, transformatörler, yüksek gerilim ekipmanları ve akıllı şebeke teknolojilerinin Türk şirketleri açısından fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Romanya'nın Avrupa Birliği dışındaki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Mihailescu, Türk şirketlerinin halihazırda ülkede yenilenebilir enerji projeleri geliştirdiğini veya satın aldığını, ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini belirtti.

Mihailescu, Romanya'nın rüzgar ve güneş enerjisi, depolama ve şebeke modernizasyonu için bir enerji platformu olarak görülmesi gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Romanya'daki fırsatlar ile Türkiye'nin sahip olduğu imkanların birleşimi son derece umut verici. Görev sürem boyunca ticaret ofisimizin son derece pratik bir yaklaşım benimsemesini istiyorum. Ciddi Türk yatırımcıları belirlemeye, onları güvenilir Rumen projeleri ve ortaklarıyla buluşturmaya, Romanya pazarını anlamalarına yardımcı olmaya ve gerektiğinde engellerin aşılmasını destekleyerek görüşmeleri somut yatırımlara dönüştürmeye çalışacağım."

Romanya'nın enerji altyapısında Türk şirketlerine yatırım fırsatı

Karadeniz Enerji İş Birliği Derneği Başkanı Mesut Güler ise dernek olarak iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı önemsediklerinin altını çizdi.

Bu forumu, iki ülkeden yatırımcıları, sektör temsilcileri ve uzmanları buluşturan bir diyalog ortamı olarak gördüklerini belirten Güler, "Yatırımcıların yeni pazarlara güvenle adım atabilmesi için doğru bilgiye, deneyimli muhataplara ve açık iletişime ihtiyacı var. Bugünkü buluşmamızın bu ihtiyaçlara yanıt vermesini istiyoruz." dedi.

Güler, Romanya'nın yenilenebilir enerji kaynakları, teknik altyapısı, Avrupa pazarına erişimi ve uluslararası yatırımcıların ilgisi sayesinde önemli yatırım fırsatları sunduğuna işaret ederek, "Ülkenin enerji yatırımlarında bölgesel bir merkez olarak daha güçlenebileceğini düşünüyorum. Ancak bu potansiyelin her bir proje üzerinden doğru değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Derneğin yenilenebilir enerji, enerji depolama, şebeke altyapısı ve temiz teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketler ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçladığını vurgulayan Güler, "Amacımız, iş birliğini güçlendirerek, yatırım kararlarına katkı sağlayacak pazar bilgisini paylaşmak ve Romanya-Türkiye ile Karadeniz Bölgesi genelinde ilişkiler geliştirerek yatırımları ve projeleri desteklemek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA