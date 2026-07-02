Otomotiv pazarı yılın ilk 6 ayında yüzde 8,19 oranında daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 oranında daralarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 81 bin 331 adetle yüzde 18,5 paya çıkarken, yerli otomobil Togg, Haziran ayında 4 bin 503 adet satış gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 oranında daralarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 9,79 oranında daralarak 440 bin 234 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,69 daralarak 117 bin 945 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Haziran ayında yüzde 11,44, otomobil pazarı yüzde 10,35 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 15,53 oranında daraldı.

2026 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Haziran ayına göre yüzde 11,44 oranında daralarak 105 bin 41 adet oldu. 2026 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 daralarak 83 bin 978 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,53 daralarak 21 bin 63 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,6 oranında arttı. Otomobil pazarı, 5 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,1 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,4 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 26,4 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 84,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 241 bin 100 adetle yüzde 54,8 pay, B segmenti otomobiller 130 bin 476 adetle yüzde 29,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 64,6 pay, 284 bin 493 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 20,5 pay ve 90 bin 216 adet satış ile Sedan, yüzde 14,5 pay ve 63 bin 991 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 182 bin 492 adetle yüzde 41,5 pay, hibrit otomobil satışları 145 bin 804 adetle yüzde 33,1 pay, elektrikli otomobil satışları 81 bin 331 adetle yüzde 18,5 pay ve dizel otomobil satışları 27 bin 485 adetle yüzde 6,2 pay, otogazlı otomobil satışları 3 bin 122 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 7,7 artarak yüzde 16,6 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 54,1 azalarak yüzde 1,9 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 24,9 azalarak yüzde 26,9 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 11,7 azalarak yüzde 20,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4,2 artarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 24,9 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 131 bin 442 adetle yüzde 29,9 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 96 bin 299 adetle yüzde 21,9 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 426 bin 740 adetle yüzde 96,9 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 13 bin 494 adetle yüzde 3,1 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,2 pay ve 89 bin 848 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9 pay ve 10 bin 618 adetle 2'nci sırada yer aldı.

Haziran ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault: 15 bin 412 adet

Fiat: 9 bin 791 adet

Volkswagen: 7 bin 713 adet

Peugeot: 6 bin 555 adet

Citroen: 5 bin 703 adet

Toyota: 5 bin 674 adet

Hyundai: 5 bin 415 adet

Opel: 5 bin 12 adet

Togg: 4 bin 503 adet

Ford: 4 bin 481 adet

Haziran ayında Tesla 398 adet satış rakamına ulaşırken, Çinli otomobil markası Chery, 2 bin 300 adet satış gerçekleştirdi. Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 83 adet satış yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı