Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Uluslararası İlgi

FİRDEVS YÜKSEL/EMRE GÜRKAN ABAY - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında uluslararası alanda ilgi gördüğünü belirterek, "Gelişmekte olan ülkelerde özellikle uluslararası kalkınma bankalarının örnek gösterdiği bir ülkeyiz. Çok da ciddi bir ilgi var bize." dedi.

Öztop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

COP29'un özellikle çevre ekonomisi konusunda çok sayıda yetkili ve uzmanı bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu aktaran Öztop, "Uluslararası kalkınma kuruluşlarının da bu konuda rolü çok büyük. Özellikle iklim finansmanı konusunda sağlamış oldukları kaynaklara baktığınız zaman çok farklı ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelere önemli kaynaklar aktarıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin Kalkınma Yatırım Bankası olarak Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi kuruluşlardan yatırım için kaynak bulmaya çalıştıklarına işaret eden Öztop, "Son 5 yılda yaklaşık 5 milyar dolara yakın kaynak getirdik ülkemize. Bu konuda özellikle yenilebilir enerjiyi, enerji verimliliğini, biyoçeşitlilik konularında finansman konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Öztop, yabancı yetkililerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Türkiye'nin ilgi çektiğini gördüklerini belirterek, "Açıkçası bizim ülkemiz gerek dinamizmi, gerekse de şu ana kadar yapmış olduğu şeylerle ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle uluslararası kalkınma bankalarının örnek gösterdiği bir ülkeyiz. Çok da ciddi bir ilgi var bize." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa bir süre önce Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarına katıldıklarını dile getiren Öztop, "Orada da çok ciddi bir yatırımcı ilgisi vardı. Orada da uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla konuştum. Burada tekrar onlarla bir araya geliyoruz." dedi.

Yabancı yetkililerin Türkiye'deki yeşil dönüşüm süreciyle yakından ilgilendiğini ifade eden Öztop, "Burada hükümetimizin de bu konuda ciddi bir iradesi var, siyasi irade arkamızda. O yüzden bence kaynakları mobilize edebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Öztop, Türkiye'deki makroekonomik gelişmelerin de önem arz ettiğini vurgulayarak, "Bu ilgiyi özellikle iklim finansmanına yönelik risklere, çevresel risklere, sosyal risklere yönelik yönetmeye çalışıyoruz. Bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeşil enerji konusunda rüştünü ispat ettiğinin altını çizen Öztop, "Öncelikle YEKDEM'le başlayan, daha sonra YEKA'larla devam eden bir süreçte açıkçası çok ciddi bir kapasite artışı yarattık." dedi.

Söz konusu projelerin finansmanıyla ilgili bir sorun yaşanmasının beklenmediğine işaret eden Öztop, şunları kaydetti:

"Bu hedeflere ulaşılması konusunda özellikle orta ve uzun vadeli kaynak bulabileceğimize inanıyorum. Böyle bir kapasite yaratabileceğimize inanıyorum. Bu konunun gerek özel sektörün gerek yabancı gerek yerli yatırımcıların ilgisinde olacağını düşünüyorum. Finansman boyutunda da hem uluslararası kalkınma kuruluşları hem özel sektör finans kuruluşları bu konuya ilgi göstereceklerdir. Çünkü bizim bu konuda geçmişte koyduğumuz irade ve başarı çok somut. Türkiye güven veriyor diyebilirim."