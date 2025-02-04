Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Artacak

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Artacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir elektrik kapasitesini 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. 800 megavatlık güneş projeleri için toplam 146 teklif alındığını ve bu yatırımlarla yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önleyeceklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 33 bin megavatlık yenilenebilir elektrik kurulu güç kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkarmak için çalışmalara yoğun şekilde devam edileceğini belirterek, "Bugün yaptığımız ihaleyle yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlemiş oluyoruz. Bu, yılda 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini düşündüğümüzde de bu yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelmektedir." dedi.

Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmaları sonrasında basın açıklaması yaptı.

Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da toplam 800 megavatlık 6 projenin yarışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Bayraktar, geçen hafta rüzgar ihalelerinde olduğu gibi güneş ihalelerine de yoğun bir ilgi geldiğini kaydetti.

Bayraktar, 6 projeye şirketlerden toplam 146 teklif geldiğini ve başvuru yapan şirketler arasında yabancı firmaların da olduğunu vurgulayarak, "Bu 800 megavatlık güneş yatırımımız yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım. Yılda 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu. 6 yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolar bedelle ihaleler gerçekleşmiş oldu. En düşüğü 67 bin dolardan başlayarak en yükseği de Van'da 60 megavatlık projeye 270 bin dolar megavat başına katılım bedeliyle ihale en yüksek teklif verenlere kalmış oldu." diye konuştu.

Yarışmalar kapsamında fiyatın kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bayraktar, "Yani bizim elektrik alım garantimiz 3,25 sent/dolar. Bugünkü piyasa fiyatlarıyla baktığımızda bunun yaklaşık yarısından da daha düşük bir fiyat olarak gerçekleşmiş oldu. Bütün bu süreçlerin bize ülkemizin hem yenilenebilir enerji potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından, bir taraftan da ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne genel olarak enerji sektörünüze ve ekonomimize olan güveni göstermesi sayesinde fevkalade değerli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bayraktar, geçen hafta yapılan YEKA RES-2024 ve bugün gerçekleşen YEKA GES-2024 yarışmalarıyla toplam 2 bin megavatlık kapasite tahsisinin yapıldığını dile getirerek, bu yılın ihalelerinin de kasım-aralık aylarında en az 2 bin megavat olarak yapılacağının bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin 33 bin megavatlık elektrik kurulu güç kapasitesini, 2035'te 120 bin megavata çıkarmak için çalışmalara yoğun şekilde devam edileceğini belirten Bayraktar, "Bugün yaptığımız ihaleyle yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlemiş oluyoruz. Bu, yılda 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini düşündüğümüzde de bu yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Bayraktar, yapılan yatırımların hızlı şekilde hayata geçmesi için bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını anımsatarak, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki çalışma grubunun bu konuya ilişkin son toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakanlık verilerine göre, YEKA RES-2024 yarışmaları sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleşecek.

Böylece bu projelerle 1 milyon ton karbon salımı azaltılacak. Ayrıca, güneş panellerinde asgari yüzde 75, DC kablo ve taşıyıcı yapıda yüzde 51 yerlilik koşulu aranacak ve yerli invertöre teşvik uygulanacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
img

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle
img

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
img

Mikrofon uzatılan genç kız isyan etti: Sonumuz pavyonda bitecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.