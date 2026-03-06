Yatırım teşviklerinde imalat sanayisi 527 milyar lirayla ilk sırada

Türkiye'nin üretim gücünü artırmaya yönelik yeni teşvik sistemi kapsamında geçen yıl belgelendirilen projeler arasında imalat sanayisi 527 milyar lira, enerji sektörü ise 379 milyar liralık sabit yatırım tutarıyla en çok desteklenen sektörler oldu.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre yerli ve uluslararası yatırımcıları destekleme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve yatırımlarına güç katacak 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde, daha seçici ve odaklı bir yeni teşvik sistemi uygulanıyor.

Yeni teşvik sistemi, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi adı altında yapılandırıldı.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, proje odaklı ve seçici nitelikte bir yapıyı kapsarken Teknoloji Hamlesi, Yerel Kalkınma Hamlesi ve Stratejik Hamle olmak üzere üç programdan oluştu. Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi ise Öncelikli Yatırımlar ve Hedef Yatırımlar şeklinde iki programı kapsıyor.

En çok belge 1. Bölge için düzenlendi

Geçen yıl içinde belgelendirilen 7 bin 354 yatırım projesi kapsamında öngörülen yatırım tutarı 1,3 trilyon lira, istihdam rakamı ise 152 bin 298 düzeyine ulaştı.

Yatırım projelerinin 3 bin 514'ü bölgesel teşvik sistemi, 1029'u genel teşvik sistemi, 23'ü stratejik yatırımlar, 2 bin 99'u hedef yatırımlar ve 680'i öncelikli yatırımlar teşviki kapsamında desteklendi.

Bu dönemde düzenlenen yatırım teşvik belgesi adedinde 1. Bölge 2 bin 900 belgeyle birinci sırada yer aldı. Burasını 1470 belgeyle 2. Bölge, 950 belgeyle 3. Bölge, 931 belgeyle 6. Bölge, 558 belge ile 4. Bölge ve 503 belge ile 5. Bölge izledi.

Yatırım projeleri kapsamında, 1. Bölge'de 522 milyar lira, 2. Bölge'de 261 milyar lira, 3. Bölge'de 151 milyar lira, 4. Bölge'de 160 milyar lira, 5. Bölge'de 64 milyar lira ve 6. Bölge'de 102 milyar lira tutarında yatırım yapılması öngörülüyor. Ayrıca muhtelif bölgelerde öngörülen ve sabit yatırım tutarı 16 milyar lira olan 33 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Sektörlere göre dağılım

Sektörlere dağılıma bakıldığında, imalat sektöründe gıda-içki, dokuma ve giyim, orman ürünleri, kağıt, deri ve kösele, lastik ve plastik, kimya, cam, demir-çelik, demir dışı metaller, taşıt araçları, madeni eşya, makine imalat, elektrikli makineler, elektronik, çimento, pişmiş kil ve çimento gereçleri, seramik gibi sektörlerde gerçekleştirilecek yatırım projeleri değerlendirildi. Geçen yıl bu kapsamda 5 bin 185 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken 527 milyar liralık yatırım ve 103 bin 574 kişilik istihdam planlandı.

Hizmetler sektöründe ise ulaştırma, turizm, ticaret ve depolama, eğitim, sağlık, altyapı-belediye hizmetleri gibi sektörlerde gerçekleştirilecek projeler ele alındı. Bu kapsamda 942 yatırım teşvik belgesi hazırlandı, 276 milyar liralık yatırım yapılması ve 36 bin 334 kişilik istihdam oluşturulması hedeflendi.

Maden istihracı, işlemesi ve zenginleştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek yatırım projeleri değerlendirilerek, 116 yatırım teşvik belgesi düzenlendi, 56 milyar lira yatırım yapılması ve 3 bin 861 kişilik istihdam sağlanması öngörüldü.

Tarım sektöründe bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tarımsal sanayi gibi sektörlerde gerçekleştirilecek projeler kapsamında 491 yatırım teşvik belgesi düzenlendi, 40 milyar liralık yatırım yapılması ve 6 bin 698 kişilik istihdam oluşturulması planlandı.

Enerji sektöründe elektrik üretimine yönelik gerçekleştirilecek yatırım projeleri için 611 yatırım teşvik belgesi hazırlandı, 379 milyar liralık yatırım yapılması ve 1831 kişilik istihdam hedeflendi.