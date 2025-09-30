Haberler

Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Mersin'e Ulaştı

Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Mersin'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin derin deniz sondaj kapasitesini artıracak yeni sondaj gemisinin Mersin Taşucu'na ulaştığını duyurdu. 12 bin metre sondaj kapasitesine sahip gemi, Akdeniz'deki operasyonlarda görev alacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Filomuza kattığımız 2 yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz, Akdeniz'deki operasyonlarımızda görev yapacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filomuza kattığımız 2 yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz'deki operasyonlarımızda görev yapacak. 2'nci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi Vatan'da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise inşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan geminin, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olduğu ifade edildi. Helikopter pisti bulunan geminin, 200 personellik yaşam alanı bulunduğu kaydedildi. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yaptığı ifade edildi. Somali'deki ilk kıtalararası görevinden dönen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Filyos'ta yeni görevine hazırlandığı, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de Karadeniz'de kullanıldığı aktarıldı. Bakanlık, Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ilave olarak 11 destek gemisi, 1 inşaat gemisi ve 1 de yüzer üretim platformu bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı

Bülent Arınç sessizliğini CHP için bozdu: Özgür Özel'den ricam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.