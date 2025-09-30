Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Mersin'e Ulaştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Filomuza kattığımız 2 yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz, Akdeniz'deki operasyonlarımızda görev yapacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filomuza kattığımız 2 yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemimiz Akdeniz'deki operasyonlarımızda görev yapacak. 2'nci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi Vatan'da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise inşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan geminin, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olduğu ifade edildi. Helikopter pisti bulunan geminin, 200 personellik yaşam alanı bulunduğu kaydedildi. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yaptığı ifade edildi. Somali'deki ilk kıtalararası görevinden dönen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Filyos'ta yeni görevine hazırlandığı, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de Karadeniz'de kullanıldığı aktarıldı. Bakanlık, Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ilave olarak 11 destek gemisi, 1 inşaat gemisi ve 1 de yüzer üretim platformu bulunduğunu açıkladı.