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Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı

Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 68 yıldır faaliyetini sürdüren Akın Tekstil faaliyetlerini durdurarak 152 işçisinin görevine son verdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Enflasyonun altında kalan kur artışları" vurgusu yapıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Akın Tekstil'in 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında 152 personelin iş akitlerinin feshedilmesine, yasal süreçlerin takibi ve işlemlerin icrası için yönetime yetki verilmesine karar verildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Bloomberg HT'deki habere göre Akın Tekstil Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamasında, konfeksiyon faaliyetlerinin durdurulmasında ve işten çıkarmalara gidilmesinde etkili olan unsurları şöyle sıraladı.

Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı

- Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan kur politikası ile döviz kurlarının enflasyon oranının altında seyretmesi ve bu yüzden dövizle alınmış sipariş bedellerinin maliyeti karşılanamaması nedeniyle konfeksiyon bölümünün uzun süredir zarar etmesi

- Bu zararın büyük kısmının asgari ücrette yapılan artışların personel maliyet yüksekliğinden kaynaklanması

- Geçmiş dönem birikmiş zararların kapatılması için gerekli finansman kaynaklarının temin edilememesi

- 01.04.2025 tarihinde başlayacak Toplu İş Sözleşmeleri ile bu zararın artarak devam edeceğinin beklenmesi

Şirket bu ekonomik koşullardan dolayı söz konusu fabrikada konfeksiyon masraf yerlerindeki 152 personelin iş akitlerinin feshedilmesine, yasal süreçlerin takibi ve işlemlerin icrası için yönetime yetki verilmesine karar verildiğini belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBursa null:

dolar bu sevyelerde ihracatciya zarar veriyor iflaslar dahada artacak gibi doların SUANKİ adil değeri minimum 55 - 60 TL olmalıydı ama oda enflasyonu ziplatir endişesiyle müdahale üzerine müdahale yapacak birşey yok

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Haber YorumlarıMehmet ışıklı:

Maalesef enflasyon bı taraftan ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar bı taraftan, İktidarın ve belediyelrinin yıllarca Lux ve acımasızca paraları israf etmeleri bizi buruduma getirdi Yıllarca bu iktidara yetki vermemizin sonuçları Hep berbaer çekiyoruz

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