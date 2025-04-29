Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde iyiden iyiye hissedilen küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma Konya merkezli Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Şirketi oldu. Dev şirket konkordato talebi reddedilince iflas etti.

2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik sıkıntılara direnemedi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu kabul etmeyerek iflasına hükmetti.

İFLAS MASASI OLUŞTURULDU

İlan.gov.tr'de yayımlanan bilgilere göre, 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, İcra İflas Kanunu'nun 287. maddesi uyarınca geçici ve kesin mühlet kararlarını kaldırdı. Aynı gün içerisinde alınan iflas kararı ile Ereğli İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/2 İflas sayılı dosya kapsamında iflas masası oluşturuldu. Geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal'ın görevi de sona erdi.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti

EKONOMİK KRİZ İFLASA SÜRÜKLEMEKTEN ALIKOYAMADI

Ereğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımından kaba yem teminine, kimyasal ve organik gübre satışına kadar birçok alanda hizmet sunuyordu. Ayrıca çiftçilere fide, domates, mısır, ayçiçeği ve pancar alımı gibi konularda da destek vererek müşteri odaklı bir yaklaşımla bölgedeki tarım sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak artan borç yükü ve derinleşen ekonomik kriz, şirketi iflasa sürüklemekten alıkoyamadı.

İFLAS DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR

Şirketin iflası, özellikle ürün alımı ve pancar kotası gibi konularda bölge çiftçileri arasında büyük bir belirsizlik yarattı. Yerel kaynaklar, iflasın tarım sektöründe domino etkisi yaratabileceğini ifade ediyor. Ereğli Bereket Tarım'ın kapanması, Konya'daki tarımsal ekosistemde ciddi bir boşluk oluşturabilir. Yetkililer, çiftçilerin mağduriyetini önlemek için çözüm yolları aramaya devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıalbatros :

dışarıdan işgalci bir devlet getirip ne yapmak istersiniz diye sorsanız ilk tarım ve hayvancılığı bitirip enflasyonu patlatıp, insanları aç bırakırım der. bunlar da onu yapıyor...

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfatih YAMAN:

MEMLEKETİN KRİZİNİ KONUŞMAYIN DÜNYANIN KRİZİNİ KONUŞUN. OE

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

başımızdaki ekonomiste bi sorun bunca köklü şirketler takır takır neden iflas ediyormuş açıklasın...zira birtek kendi şirketleri sürekli büyüme halinde dimi vardır bunun bir formülü yoksa neden sadece kendi işleri yolunda gitsin ki...

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Faiz belası denen bela tüm halkımızı yutmak üzere sorunu kökten çözmek yerine yine bankalar başta olmak üzere çare olarak yine faiz lobisini işaret etmek toplumsal ve devletsel bir intihardır...

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

ülke konkordato ilan edecek az kaldı. tarım ve hayvancılık başta bitti zaten. köyümüze dönüp tarım ve hayvancılık yapmaya cesaret edemiyoruz. köyde yaşasan bile enflasyon içinden geçiyor insanın.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray dinç:

Planları işliyor, üretemez, alamaz, yapamaz hale getirip amaç memleketi bitirmek, iyice dışarıya bağlı hale getirmek, tarım hayvancılık sanayi ülkenin şah damarları

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

Adını hiç duymadığımız şirketler nasıl DEV şirketler oluyor . saçmalamakta üstünüze yok.. komik olmayın algı yapmayın, kazanırken sizinle mi yedi de kaybederken haber yapıyorsunuz.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbayram.altunc09:

ya ne devinden söz ediyorsun. altı üstü yem ve gübre bayisi. onu katlayacak binlerce bayi var. abartı haber duydumda bunun gibisini duymadım gerçekten. adamlar gübre veya yem fabrikalarının borçlarını ödeyemedi muhtemelen , çekleri yazılmasın diye mahkemeye başvurdu ve red oldu. bunu her yerde görüyoruz zaten:))))

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Yaparsa Akepe yapar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet yılmaz:

faizler insinde dolar mı çıksın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.