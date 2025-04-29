Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti

2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik sıkıntılara direnemedi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu kabul etmeyerek iflasına hükmetti.

İFLAS MASASI OLUŞTURULDU

İlan.gov.tr'de yayımlanan bilgilere göre, 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, İcra İflas Kanunu'nun 287. maddesi uyarınca geçici ve kesin mühlet kararlarını kaldırdı. Aynı gün içerisinde alınan iflas kararı ile Ereğli İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/2 İflas sayılı dosya kapsamında iflas masası oluşturuldu. Geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal'ın görevi de sona erdi.

EKONOMİK KRİZ İFLASA SÜRÜKLEMEKTEN ALIKOYAMADI

Ereğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımından kaba yem teminine, kimyasal ve organik gübre satışına kadar birçok alanda hizmet sunuyordu. Ayrıca çiftçilere fide, domates, mısır, ayçiçeği ve pancar alımı gibi konularda da destek vererek müşteri odaklı bir yaklaşımla bölgedeki tarım sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak artan borç yükü ve derinleşen ekonomik kriz, şirketi iflasa sürüklemekten alıkoyamadı.

İFLAS DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR

Şirketin iflası, özellikle ürün alımı ve pancar kotası gibi konularda bölge çiftçileri arasında büyük bir belirsizlik yarattı. Yerel kaynaklar, iflasın tarım sektöründe domino etkisi yaratabileceğini ifade ediyor. Ereğli Bereket Tarım'ın kapanması, Konya'daki tarımsal ekosistemde ciddi bir boşluk oluşturabilir. Yetkililer, çiftçilerin mağduriyetini önlemek için çözüm yolları aramaya devam ediyor.