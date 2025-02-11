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Türkiye'nin Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Türkiye'nin Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 41,3 artış gösterdi. Sanayi ciro endeksi yüzde 32,8, inşaat yüzde 49,3, ticaret yüzde 41,9 ve hizmet sektörü yüzde 49,7 artış kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 41,3 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 32,8'e yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 5,9 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 49,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 5,6 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,7 yükseldi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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