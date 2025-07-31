Türkiye'nin Otobüs, Minibüs ve Midibüs İhracatı Yüzde 14,5 Arttı

Türkiye'den ocak-haziran döneminde 63 ülkeye yaklaşık 1,5 milyar dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,5 arttı.

Sektörün 2024'ün ocak-haziran döneminde 1 milyar 294 milyon 845 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 482 milyon 440 bin dolara yükseldi.

Bu süreçte sektör temsilcileri, 63 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderdi.

Ocak-haziran döneminde en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan ülke Fransa oldu.

Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 10,7 artışla 251 milyon 920 bin dolardan 278 milyon 813 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Almanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,4 yükseldi. Almanya'ya otobüs ihracatı 128 milyon 751 bin dolardan 233 milyon 602 bin dolara ulaştı.

İtalya yüzde 1,2 artış ve 118 milyon 19 bin dolarla üçüncü ve Birleşik Krallık ise yüzde 41 yükseliş ve 113 milyon 877 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Polonya'ya yüzde 83'lük ihracat artışı

Polonya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, yüzde 83 yükselişle 46 milyon 344 bin dolardan 84 milyon 739 bin dolara ulaştı. Polonya yılın ilk yarısında en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 5'inci pazar oldu.

Altıncı sırada bulunan İspanya'ya otobüs ihracatı yüzde 30,8 düşüşle 99 milyon 278 bin dolardan 68 milyon 698 bin dolara geriledi.

Yılın ilk yarısında, 2024'ün aynı dönemine göre Romanya yüzde 184'lük artış ve 59 milyon 306 bin dolarla 7'nci, Sırbistan yüzde 78,6'lık yükseliş ve 54 milyon 331 bin dolarla 8'nci, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 29,5'lik düşüş ve 49 milyon 832 bin dolarla 9'uncu, İrlanda ise yüzde 79,4'lük artış ve 34 milyon 776 bin dolarla en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 10'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Geriye kalan 53 ülkeye ise 386 milyon 447 bin dolarlık ürün gönderildi.

Öte yandan geçen senenin aynı döneminde ihracat yapılmayan Kanada'ya bu yılın 6 ayında 2 milyon 28 bin, Özbekistan'a ise 1 milyon 692 bin dolar değerinde otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.