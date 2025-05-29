Türkiye'nin Nisan Ayı İhracatı 20,8 Milyar Doları Aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 Nisan ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 6,9 milyar dolar artarak tüm zamanların en yüksek değeri olan 264,9 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından iç ve dış ticarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, Türkiye ekonomisinin ihracat temelli olarak üretmeye, büyümeye, döviz kazanmaya, ihracatını artırmaya, dış ticaret ve cari açığı stabil ve kontrol altında tutmaya ettiğini belirtti.

"Nisan ayı ihracatı 7,8 artarak 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti"

Nisan ayı ihracatının küresel ekonomide yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen yüzde 7,8 artarak 20,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, böylelikle en yüksek ikinci Nisan ayı ihracatına ulaşıldığını kaydetti. Bolat, "Nisan ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 6,9 milyar dolar artarak tüm zamanların en yüksek değeri olan 264,9 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB) yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini korumasıyla tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin ve Çin'in ihracat fiyatlarını düşürmeye devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet şartlarına rağmen Türkiye'nin ihracatında artışın devam ettiğini dile getirdi.

Hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceklerini altını çizen Bolat, cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacağını ve makroekonomik istikrarın güçlendirileceğini vurguladı.

"Dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 6,3 milyar dolar gerileyerek 86,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Üretim-yatırım-istihdam-ihracat-adil bölüşüm ve katma değerli üretim önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejisi ile gelecek dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde ve küresel arenada cazibe merkezi olarak öne çıkarmayı amaçladıklarının altını çizen Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Nisan ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 7,8 artarak 20,8 milyar dolar olmuştur. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 86,1 milyar dolar olmuştur. 2025 Nisan ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 6,9 milyar dolar artarak 264,9 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 Nisan ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 32,9 milyar dolar olmuştur. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 120,7 milyar dolar olmuştur. 2025 Nisan ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 milyar dolar artarak 351,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 2025 Nisan ayında yüzde 22,3 oranında artarak 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 34,6 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 6,3 milyar dolar gerileyerek 86,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

Bolat, küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu şartlara rağmen Bakanlık olarak ihracatçıların önünü açan destekler ve etkin ticari diplomasi faaliyetler ile 2025 yılında da azim ve gayretle çalışacaklarının altını çizdi. - ANKARA